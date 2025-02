Zelenski se reunirá con vance al comienzo de la conferencia de múnich

Por Sabine Siebold y Andrew Gray

MUNICH, 14 feb (Reuters) - Se espera que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúna el viernes en Múnich con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, después de que Donald Trump sobresaltara a los aliados estadounidenses al llamar al presidente ruso Vladimir Putin y anunciar el inicio de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Zelenski se reunirá con Vance antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro internacional anual de líderes políticos, militares y diplomáticos en la ciudad alemana. La medida de Trump avivó los temores entre los Gobiernos europeos de quedar fuera de un acuerdo para poner fin a la guerra que podría acabar siendo demasiado favorable a Rusia y socavar su propia seguridad. Trump dijo el miércoles que había mantenido una "llamada telefónica muy productiva" con el presidente ruso Putin y que habían acordado iniciar las negociaciones de inmediato. A continuación, informó a Zelenski de la llamada. Zelenski se ha mostrado públicamente cordial sobre la llamada de Trump con el presidente ruso, pero también ha advertido a los líderes mundiales contra "confiar en las afirmaciones de Putin sobre su disposición a poner fin a la guerra" desatada por la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. El líder ucraniano podría tener dificultades para convencer a Vance de que respalde la campaña bélica de Kiev.

Como senador, Vance expresó su escepticismo sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. En la conferencia de Múnich del año pasado, afirmó que las prioridades estratégicas de Estados Unidos estaban más en Asia y Oriente Próximo. En declaraciones realizadas en un pódcast en 2022, dijo: "Realmente no me importa lo que ocurra en Ucrania de un modo u otro". Sin embargo, este jueves, dijo al Wall Street Journal que Estados Unidos podría golpear a Moscú con sanciones y una posible acción militar si Putin no aceptaba un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia de Kiev a largo plazo. "Hay herramientas económicas de presión y, por supuesto, herramientas militares de presión" que Estados Unidos podría utilizar contra Putin, dijo Vance en una entrevista con el periódico.

"Hay numerosas fórmulas y configuraciones, pero nos importa que Ucrania tenga independencia soberana". El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tenía previsto participar también en la reunión de Múnich con Zelenski. Sin embargo, no estaba claro si podría asistir, ya que el avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que le trasladaba a Múnich tuvo que regresar a Washington por un problema mecánico.

CAMBIO DE RUMBO La llamada de Trump con Putin y su descripción optimista de la conversación revirtieron años de política estadounidense bajo la administración de Biden de tratar al líder ruso como un paria internacional desde la invasión de Ucrania.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, agravó el malestar entre los aliados de Estados Unidos al decir que Ucrania tendría que renunciar a objetivos bélicos como el regreso a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, y el ingreso en la OTAN. Trump dijo el jueves que representantes estadounidenses y rusos también se reunirían en Múnich el viernes y Ucrania fue invitada. Pero Kiev dijo que no esperaba mantener conversaciones con Rusia en la ciudad. Ningún alto cargo ruso fue invitado a la conferencia de tres días, que se celebra en un lujoso hotel del centro de la ciudad, pero eso no impediría una reunión en otro lugar de Múnich. (Reporte adicional de Tom Balmforth en Kiev; edición de Stephen Coates y Mark Heinrich; editado en español por Tomás Cobos)