Zelenski se reunirá en Madrid con el rey de España y con el presidente del Gobierno

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el martes en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, en el marco de una gira europea para recabar apoyos contra la invasión rusa, informó la Presidencia española.

Zelenski abordará con Sánchez cuestiones de interés común y ambos se dirigirán posteriormente a los medios, durante este viaje, que según la oficina del dirigente socialista reafirmará el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos.

El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse con legisladores de ambas cámaras del Parlamento español, en la que será su tercera visita a España.

El líder ucraniano está visitando a sus aliados occidentales en un intento por reforzar las agotadas fuerzas armadas de su país y la seguridad energética de cara al invierno, en medio de bombardeos rusos que han afectado gravemente a sus infraestructuras gasíferas, cuando el conflicto se acerca a los cuatro años.

Zelenski firmó el domingo en Atenas un acuerdo para el suministro de gas natural licuado estadounidense a Kiev.

Antes de viajar a España, se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París el lunes con el objetivo de asegurarse armamento.

