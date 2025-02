zelenski, sobre el acuerdo de minerales con eeuu: "no puedo vender ucrania"

(Cambia titular y slug, reescribe y añade detalles, comentarios y contexto)

KIEV, 19 feb (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó el miércoles las exigencias de Estados Unidos a Ucrania de 500.000 millones de dólares en riqueza mineral como devolución a Washington de la ayuda prestada durante la guerra, y afirmó que EEUU no había suministrado ni por asomo esa suma hasta ahora ni ofrecía garantías de seguridad específicas en el acuerdo.

El líder ucraniano, que está bajo una gran presión de la Casa Blanca de Trump, dijo que Washington había suministrado a su país 67.000 millones de dólares en armas y 31.500 millones de dólares en apoyo presupuestario directo a lo largo de la guerra con Rusia que dura ya casi tres años.

"No se puede llamar a esto 500.000 millones y pedirnos que devolvamos 500.000 millones en minerales u otra cosa. No es una conversación seria", dijo Zelenski.

Trump ha dicho que quiere 500.000 millones de dólares en minerales de tierras raras de Kiev para asegurarse la ayuda de Washington y su equipo propuso la semana pasada un acuerdo que Kiev se negó a firmar en su forma actual.

Zelenski ha dicho que el acuerdo propuesto no contenía las disposiciones de seguridad que Ucrania necesita desesperadamente para protegerse de la agresión rusa. Dijo que el borrador del acuerdo proponía que Estados Unidos tuviese la propiedad del 50% de los minerales críticos de Ucrania.

"Yo defiendo a Ucrania, no puedo vender nuestro país. Dije:

'Vale

, danos

alguna garantía

. Redacta algún tipo de garantía y nosotros redactaremos un memorando (...) algún tipo de porcentajes", dijo.

"Me dijeron: 'Solo el 50 (por ciento)'. Yo contesté: 'Vale, no'. Dejemos que los abogados trabajen un poco más, no han hecho todo lo necesario. Yo solo tomo las decisiones, no trabajo en los detalles del documento. Que trabajen ellos".

La cuestión de cuánta ayuda ha suministrado Estados Unidos a Ucrania está adquiriendo un importante significado diplomático, ya que Kiev intenta conservar el respaldo del que ha sido su aliado más importante.

En sus comentarios del martes, Trump cuestionó a dónde había ido a parar el dinero que se ha dado a Ucrania.

Zelenski, refiriéndose a esos comentarios, dijo que la ayuda combinada de Estados Unidos y la Unión Europea ascendía a 200.000 millones de dólares de un total de 320.000 millones gastados en armamento para el esfuerzo bélico.

Los ucranianos asumieron el resto de los costes, unos 120.000 millones de dólares, dijo.

(Información de Anastasiia Malenko, Yuliia Dysa y Max Hunder; edición de Toby Chopra y Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela y María Bayarri Cárdenas)