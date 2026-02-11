LA NACION

Zelenski tiene la intención de anunciar su plan electoral el 24 de febrero, según el FT

Presidente de Ucrania
11 feb (Reuters) -

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski tiene la intención de anunciar el plan para las elecciones presidenciales y un referéndum el 24 de febrero, informó el miércoles el Financial Times, basándose en la información de funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación.

Reuters informó la semana pasada que, según el marco que están debatiendo los negociadores estadounidenses y ucranianos, cualquier acuerdo de paz se sometería a referéndum entre los votantes ucranianos, que votarían simultáneamente en las elecciones nacionales, y añadió que los funcionarios habían debatido la posibilidad de que las elecciones nacionales y el referéndum se celebraran en mayo.

