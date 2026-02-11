Zelenski tiene la intención de anunciar su plan electoral el 24 de febrero, según el FT

11 feb (Reuters) -

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski tiene la intención de anunciar el plan para las elecciones presidenciales y un referéndum el 24 de febrero, informó el miércoles el Financial Times, basándose en la información de funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación.

Reuters informó la semana pasada que, según el marco que están debatiendo los negociadores estadounidenses y ucranianos, cualquier acuerdo de paz se sometería a referéndum entre los votantes ucranianos, que votarían simultáneamente en las elecciones nacionales, y añadió que los funcionarios habían debatido la posibilidad de que las elecciones nacionales y el referéndum se celebraran en mayo.

Ucrania ha comenzado a planificar las elecciones presidenciales junto con un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el miércoles el Financial Times, basándose en funcionarios ucranianos y occidentales cercanos al asunto. (Información de Ananya Palyekar en Bangalore; edición de Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)