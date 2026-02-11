Zelenski: Ucrania solo celebrará elecciones si hay "alto el fuego" y "garantías de seguridad"

Ucrania solo celebrará elecciones una vez que obtenga "garantías de seguridad" y "un alto el fuego" con Rusia, afirmó este miércoles el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías de seguridad necesarias", dijo Zelenski a periodistas en una rueda de prensa en línea. "Es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones", añadió.

Si Rusia está de acuerdo, podría ser posible "poner fin a las hostilidades para el verano", dijo Zelenski.

Reaccionaba así a una noticia del diario Financial Times, que afirma que Kiev considera celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre un potencial acuerdo de paz con Rusia antes de mediados de mayo por presión estadounidense.

Zelenski desmintió que Washington hubiera amenazado con no garantizar su seguridad si Ucrania se negaba a convocar elecciones.

"En cuanto a la amenaza de retirar sus garantías de seguridad, no, ellos (los estadounidenses) no amenazan con retirar sus garantías de seguridad. Además no condicionan las elecciones a las garantías de seguridad", detalló.

Este mismo miércoles un alto cargo ucraniano afirmó a AFP que Ucrania solo celebrará elecciones cuando la situación de seguridad lo permita.

"Por ahora, el terror ruso continúa y nada indica que Rusia esté interesada en poner fin a la guerra", dijo este funcionario que pidió mantener el anonimato.

Un importante diputado del partido presidencial también declaró el miércoles a AFP que existe consenso político sobre el hecho de que "ni un referéndum ni elecciones pueden celebrarse bajo la ley marcial", instaurada desde el comienzo de la invasión rusa hace casi cuatro años.

"La idea de organizar un referéndum para permitir al pueblo expresar su opinión sobre un posible acuerdo de paz no es nueva" y se abordó durante las recientes negociaciones con los rusos en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense, detalló.

Este proyecto cuenta con el apoyo de uno de los negociadores, el jefe del grupo parlamentario del partido presidencial David Arajamia, añadió el diputado entrevistado por la AFP.

"Pero mencionar fechas no solo es prematuro, es pura fantasía", dijo.