Zelenski viaja a Alemania para la reunión telemática de Trump con líderes europeos

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participará desde Berlín en la reunión telemática que tienen previsto mantener este miércoles el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y varios líderes europeos para tratar de acercar posturas antes de la cumbre del viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El viaje de Zelenski a Alemania, confirmado por la agencia de noticias DPA, coincide con el encuentro promovido por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para citar a Trump con representantes de la denominada coalición de voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Kiev.

A las 14, está previsto que los socios europeos celebren junto a Zelenski una primera reunión, mientras que una hora más tarde tendrá lugar ya la videoconferencia con Trump, que el viernes mantendrá con Putin una reunión inédita en Alaska para tratar de acercar posturas en relación al conflicto en Ucrania, según la agenda del Elíseo.

Aparte de Macron y Merz, la parte europea estará representada por los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen. También participará el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Europa aspira a no quedarse fuera de un futuro acuerdo, al tiempo que reclama que se tengan en cuenta por encima de todo los intereses de Ucrania, después de que Trump llegase a sugerir públicamente la hipótesis de un canje de territorios con Rusia que Zelenski rechaza de plano.