Zelenski viaja a arabia saudí en vísperas de las negociaciones con eeuu

Por Olena Harmash y Tom Balmforth

KIEV, 10 mar (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski viaja a Arabia Saudí para reunirse con el príncipe heredero Mohamed bin Salman el lunes, antes de las conversaciones entre responsables ucranianos y estadounidenses sobre el fin de la guerra con Rusia en un momento cada vez más precario para Kiev. Estados Unidos, antaño el principal aliado de Ucrania, ha dado un vuelco a su política hacia la guerra en su búsqueda de un final rápido de los combates entablando un diálogo directo con Moscú al tiempo que corta la ayuda militar y la inteligencia con Kiev. Está previsto que Zelenski se reúna con el príncipe heredero saudí, cuyo país ha desempeñado diversas funciones de mediación desde la invasión rusa de 2022, como la mediación en el intercambio de prisioneros y la celebración de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos el mes pasado. Se espera que las conversaciones del martes entre representantes estadounidenses y ucranianos —la primera reunión oficial desde el desastroso encuentro en el Despacho Oval entre Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— se centren en un acuerdo bilateral sobre minerales y en cómo poner fin a la guerra. Bajo la enorme presión de Trump, que quiere poner fin a la guerra a la velocidad del rayo, Zelenski se ha esforzado por demostrar que están en sintonía, a pesar de no haber conseguido las garantías de seguridad estadounidenses que Kiev considera vitales para cualquier acuerdo de paz. Zelenski ha dicho que no asistirá a las conversaciones del martes con cargos estadounidenses y que la delegación ucraniana incluirá a su jefe de gabinete, sus ministros de Asuntos Exteriores y Defensa y un alto cargo militar de la administración presidencial. "Por nuestra parte, estamos plenamente comprometidos con un diálogo constructivo y esperamos discutir y acordar las decisiones y pasos necesarios", dijo Zelenski en una publicación en X. "Hay propuestas realistas sobre la mesa. La clave es avanzar con rapidez y eficacia." Fuentes estadounidenses dijeron que planeaban utilizar la reunión con los ucranianos en parte para determinar si Kiev está dispuesta a hacer concesiones materiales a Rusia para poner fin a la guerra. "No se puede decir 'quiero la paz' y, 'me niego a ceder en nada'", dijo una de las fuentes sobre las próximas conversaciones. Una segunda fuente estadounidense dijo: "Queremos ver si los ucranianos están interesados no solo en la paz, sino en una paz realista". Trump dijo el domingo que esperaba buenos resultados de las próximas conversaciones, y agregó que Estados Unidos "casi" había puesto fin a la suspensión de la inteligencia con Kiev.

MARCO PARA UN ACUERDO El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que ha estado organizando las conversaciones, ha dicho que la idea es "establecer un marco para un acuerdo de paz y también un alto el fuego inicial". Zelenski ha pedido una tregua en el aire y en el mar, así como un intercambio de prisioneros, en lo que, según él, podría ser una prueba de la voluntad de Rusia para poner fin a la guerra. Moscú ha rechazado la idea de una tregua temporal, que también han propuesto Reino Unido y Francia, argumentando que era un intento de ganar tiempo para Kiev y evitar su colapso militar. Zelenski también ha dicho que Kiev está dispuesta a firmar el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, que crearía un fondo conjunto a partir de la venta de minerales ucranianos. Washington afirma que es crucial asegurarse el respaldo continuado de Estados Unidos. Desde que el apoyo estadounidense quedara en entredicho, Zelenski ha estado instando a sus aliados europeos a aumentar su apoyo a medida que la posición de Kiev en el campo de batalla se deteriora y se enfrenta a una creciente presión para retirarse de la región rusa de Kursk. Las tropas ucranianas que irrumpieron en la región de Kursk el verano pasado están casi rodeadas por las fuerzas rusas, según muestran los mapas de fuentes abiertas. Rusia posee alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, y sus tropas también presionan en la región oriental de Donetsk, habiendo intensificado los ataques con drones y misiles contra ciudades y pueblos alejados del frente. Rusia ha lanzado 1.200 bombas aéreas guiadas, casi 870 drones de ataque y más de 80 misiles contra Ucrania solo en la última semana, según ha declarado Zelenski. (Información de Olena Harmash; edición de Tom Balmforth, Alex Richardson y Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)