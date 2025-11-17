Zelenski viaja a Francia para cerrar acuerdos sobre defensa aérea y aviones de combate

Por John Irish

Se espera que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cierre el lunes acuerdos con Francia para el suministro de capacidades de defensa aérea, aviones de guerra y misiles, con el objetivo de reforzar la capacidad a largo plazo de su ejército para luchar contra la invasión rusa.

Zelenski se encuentra en París para mantener conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que los intensos ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania hayan aumentado en las últimas semanas y Moscú haya informado de avances terrestres considerables en la región suroriental de Zaporiyia.

"También se ha preparado un acuerdo histórico con Francia: habrá un fortalecimiento significativo de nuestra aviación de combate, defensa aérea y otras capacidades de defensa. Según el programa de la visita, tendrá lugar el lunes", dijo Zelenski en una publicación X el domingo.

Ha habido conversaciones durante varias semanas para ver cómo Francia podría proporcionar más apoyo militar a las defensas aéreas de Kiev a pesar de la inestabilidad política y presupuestaria en París que ha planteado dudas sobre cuánto puede hacer Francia en realidad.

Macron se comprometió el mes pasado a ofrecer más aviones de combate Mirage, después de prometer inicialmente la entrega de seis, y un nuevo lote de misiles tierra-aire Aster 30, producidos por el grupo europeo MBDA, para las baterías de defensa aérea SAMP/T operadas por Kiev.

No obstante, según dos personas informadas del asunto, la visita del lunes aportará más a Kiev. Podría incluir un acuerdo estratégico de aviación de 10 años que supondría el suministro a Kiev de aviones de combate Rafale polivalentes fabricados por Dassault.

Algunos podrían proceder directamente de las existencias francesas, aunque la mayor parte sería a largo plazo y formaría parte de los esfuerzos de Ucrania por aumentar su flota a largo plazo hasta 250 aviones de combate, incluidos los F-16 estadounidenses y los Gripen suecos.

Operar los avanzados jets llevaría tiempo, dado el riguroso programa de entrenamiento de los aspirantes a pilotos.

Las dos fuentes señalaron que el lunes también podrían producirse acuerdos para la adquisición de más sistemas de defensa aérea SAMP/T, a partir de las reservas francesas existentes o mediante pedidos a largo plazo de nueva generación, incluidos misiles y sistemas antidrones.

Las fuentes dijeron que no estaba claro cómo se financiarían estos acuerdos.

En una rueda de prensa previa a la visita de Zelenski, la oficina de Macron dijo que el objetivo era "poner la excelencia francesa en la industria armamentística al servicio de la defensa de Ucrania" y "permitirle adquirir los sistemas que necesita para responder a la agresión rusa".

Zelenski asistirá el lunes por la mañana a una sesión informativa de varios fabricantes, entre ellos Dassault, antes de firmar una carta de intenciones y contratos más tarde ese mismo día, según un programa de la Presidencia francesa que no dio detalles concretos.

