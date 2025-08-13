Zelenski viajará a Berlín el miércoles, según una fuente gubernamental

BERLÍN, 13 ago (Reuters) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a Berlín el miércoles para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, en una videollamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado una fuente gubernamental a Reuters.

El diario Bild fue el primero en informar de la visita, que se produce mientras Merz organiza reuniones antes de la cumbre prevista por Trump con el presidente ruso Vladimir Putin el viernes en Alaska.

En las conversaciones de Merz del miércoles también participarán los líderes de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y la Unión Europea, así como de la OTAN.

Ucrania espera que la reunión sirva, al menos en parte, de contrapeso europeo a la cumbre de Alaska, en un momento en que Zelenski y sus partidarios intentan hacer ver los peligros de vender los intereses de Kiev en aras de un alto el fuego. (Información de Kirsti Knolle; redacción de Rachel More; edición de Miranda Murray; editado en español por Patrycja Dobrowolska)