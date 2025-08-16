Zelenski viajará a Washington el lunes para conversar con Trump

Por Kanishka Singh y Steve Holland

WASHINGTON, 16 ago (Reuters) - Volodimir Zelenski dijo que visitará Washington el lunes para reunirse con Donald Trump, quien habló largo y tendido con el presidente ucraniano y con líderes de la OTAN y Europa tras la cumbre del presidente estadounidense en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin.

La esperada cumbre Trump-Putin no arrojó ningún acuerdo para resolver o pausar la guerra de Rusia en Ucrania, aunque ambos líderes describieron las conversaciones como productivas antes de regresar a casa.

Trump mantuvo las llamadas con Zelenski y aliados de Estados Unidos en su camino de regreso a Washington, donde aterrizó en la madrugada del sábado, dijo la Casa Blanca. Zelenski describió la llamada de más de 90 minutos con Trump como "larga y sustanciosa".

Zelenski dijo que Ucrania apoyaba la propuesta de Trump de celebrar una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. También dijo que discutió con Trump las "señales positivas de la parte estadounidense con respecto a la participación en la garantía de la seguridad de Ucrania".

"Ucrania hace hincapié en que las cuestiones clave se pueden discutir a nivel de líderes y un formato trilateral es adecuado para ello. El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra", dijo Zelenski en X.

Axios reportó, citando una fuente, que Trump dijo a Zelenski y a los líderes europeos durante la llamada telefónica que Putin no estaba interesado en un alto el fuego, sino en un acuerdo global para poner fin a la guerra.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el reporte.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los líderes de Alemania, Finlandia, Polonia, Italia y Reino Unido se unieron a la llamada en la que Trump informó a los aliados sobre la cumbre con Putin. (Reporte de Kanishka Singh, Steve Holland y Julia Payne; Edición de Kirsten Donovan y Raju Gopalakrishnan. Editado en español por Natalia Ramos)