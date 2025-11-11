Zelenski visita la fuertemente bombardeada ciudad de Jersón, en la línea de frente

KIEV, 11 nov (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó el martes la ciudad de Jersón, situada en primera línea del frente, a pocos kilómetros de las posiciones rusas al otro lado del río Dniéper, y que se enfrenta a constantes bombardeos y ataques de drones.

Zelenski publicó una fotografía suya en la entrada de la ciudad, con un gran cartel ornamental con el nombre de Jersón detrás de él.

También publicó un video dando un discurso para conmemorar el tercer aniversario de la retirada de Rusia de Jersón en 2022, el año de su invasión a gran escala de Ucrania.

"Estamos preparando decisiones que deberían fortalecer Jersón", dijo en el discurso.

Zelenski afirmó que se reunirá con funcionarios locales y representantes militares sobre la defensa de la ciudad, que está luchando contra la amenaza cada vez mayor de pequeños aviones rusos no tripulados de ataque.

