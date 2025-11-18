Zelenski visitará Turquía el miércoles para reactivar esfuerzos de paz de EE. UU. con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el miércoles con su homólogo turco y el enviado estadounidense Steve Witkoff para "volver a involucrar" a Estados Unidos en las estancadas negociaciones de paz con Rusia, indicaron el martes a AFP fuentes ucranianas.

Tras más de tres años de invasión rusa en Ucrania, las posiciones de ambos bandos sobre las condiciones para la paz, el establecimiento de un alto el fuego o una reunión entre sus dirigentes siguen siendo diametralmente opuestas.

El dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien llegó el martes a España en el marco de una gira europea, anunció que viajaría a Turquía para "reactivar las negociaciones".

Un alto cargo ucraniano afirmó que se reunirá el miércoles en Ankara con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

El objetivo es "volver a involucrar a Estados Unidos en los esfuerzos de paz mediante la imposición de sanciones contra Rusia" y "presiones diplomáticas" sobre el Kremlin para que entable conversaciones con Ucrania, agregó, bajo condición de anonimato.

Otra fuente ucraniana de alto nivel afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff se unirá a las conversaciones.

Por su parte, Moscú indicó que ningún enviado ruso viajaría a Turquía el miércoles.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense Donald Trump se ha presentado como mediador en este conflicto, pero sin lograr cambiar la situación.

La gira europea de Zelenski se produce en un momento muy complicado para el ejército ucraniano, debido al avance de las tropas rusas en el frente este, donde la ciudad clave de Pokrovsk parece estar a punto de caer, y en el frente sur.

