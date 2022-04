Zelenski vuelve a pedir un encuentro directo con Putin: "Solo él puede decidir cuándo acabará esta guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a pedir este sábado un encuentro directo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la única persona capacitada para ordenar la suspensión de la invasión rusa del país que comenzó el 24 de febrero y que ha desencadenado una catástrofe humanitaria.

"Hoy, Ucrania no tiene más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones", ha declarado Zelenski sobre las difíciles conversaciones ministeriales de paz que comenzaron hace unas semanas. Sin embargo, el mandatario ucraniano ha insistido en que la solución reside en una cumbre con el líder del Kremlin.

"En Rusia nadie más tiene el poder de detener esta guerra. Solo él (Putin) decide cuando va a terminar", ha explicado el mandatario en una entrevista publicada este sábado por el diario alemán 'Bild'.

En ella, Zelenski ha vuelto a acusar a Rusia de cometer crímenes de guerra contra la población civil en ciudades recientemente liberadas como Bucha, que visitó recientemente. Estos escenarios, confesó, han radicalizado todavía más su postura. "Siento odio hacia Rusia, hacia los soldados rusos. Cuando veo estas imágenes frente a mis ojos. Niños asesinados sin piernas, sin brazos. Es un rencor, es terrible", ha declarado.

El presidente ucraniano ha valorado de manera positiva la respuesta internacional a esta masacre pero ha lamentado un encontronazo particular con un "líder europeo" cuyo nombre no quiso revelar y que le pidió "pruebas específicas" de que las tropas rusas habían cometido la matanza.

"Me dijo: '"Muéstranos pruebas de que no fue un montaje'", ha manifestado Zelenski sobre lo ocurrido en Bucha. Rusia ha asegurado que sus fuerzas no cometieron allí ningún crimen de guerra y acusó por contra a Ucrania de escenificar la masacre.

Por lo demás, Zelenski lamentó la lentitud de Alemania a la hora de facilitar una respuesta unida al apoyo militar europeo de Ucrania. "Al principio, Alemania no nos apoyó con armas y ha dicho abiertamente que no seremos miembros de la OTAN", ha declarado, antes de admitir que, de un tiempo a esta parte, "la retórica de Alemania ha cambiado".

"Alemania es conservadora y fría, pero parece que el tren se está moviendo", ha manifestado.

Alemania avisa que el suministro se agota

Precisamente este sábado, la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha declarado que apenas ve posibilidades de suministrar a Ucrania armas y material directamente de las reservas de las Fuerzas Armadas alemanas.

En declaraciones que reproduce hoy el diario 'Augsburger Allgemeine', Lambrecht ha explicado que, para mantener la capacidad de defensa propia, los futuros suministros a Ucrania tendrán que comenzar a través de la propia industria armamentística.

"En lo que respecta a las entregas de las reservas de la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas), tengo que ser sincera y decir que hemos llegado a un límite, porque las tropas deben seguir siendo capaces de garantizar la defensa nacional y de la OTAN", ha señalado.