Zelenski vuelve a pedir una reunión con Putin para poner fin a la guerra
<p>El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió de nuevo el jueves una reunión cara a cara...
- 1 minuto de lectura'
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió de nuevo el jueves una reunión cara a cara con Vladimir Putin para poner fin a la guerra, después de que el enviado especial de Estados Unidos mantuviera conversaciones con el presidente ruso en Moscú.
"En Ucrania hemos dicho en numerosas ocasiones que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente efectivo a nivel de líderes. Es necesario determinar el momento para dicho formato y el rango de asuntos a tratar", escribió Zelenski en redes sociales.
El miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría reunirse con Putin "muy pronto" tras lo que describió como conversaciones muy productivas en Moscú entre su enviado especial y el líder ruso.
La posible cumbre se discutió en una llamada entre Trump y Zelenski que, según una fuente en Kiev, incluyó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y a los líderes de Reino Unido, Alemania y Finlandia.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
- 2
Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
- 3
Somos Buenos Aires: la tercera vía se rompió en la Provincia
- 4
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger