Zelenski y Denkov firman un documento de apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN tras su encuentro en Bulgaria

El presidente ucraniano dice que Putin "no descansará hasta matarlos a todos"

MADRID, 6 Jul. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, han firmado este jueves una declaración conjunta de apoyo a la inclusión del país en la OTAN durante un encuentro mantenido en Bulgaria.

"Este es el 22º documento de este tipo, lo que muestra que una clara mayoría en Europa aboga por una seguridad común", ha destacado Zelenski, que ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a Bulgaria por todo el apoyo recibido para "proteger las vidas y libertad del pueblo" ucraniano, según un comunicado de la Presidencia de Ucrania.

Así, ha afirmado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no descansará hasta matarlos a todos" y que "no es posible negociar con él". "En 2014 hubo varios acuerdos en los que Francia y Alemania incluyeron a Rusia, pero el objetivo de Moscú parecía ser el de ganar tiempo para obtener más armamento y destruirnos", ha aseverado antes de recalcar que "no existe otra razón". "Solo queremos vivir", ha añadido.

Zelenski ha calificado de "significativas" las conversaciones con Denkov, especialmente en materia de seguridad y energía, lo que ha llevado a la firma de un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en este campo. "Gracias por su asistencia en materia de defensa", ha dicho antes de manifestar que los dos países pueden ofrecer "más garantías de estabilidad en el sector energético", una cuestión que es ya "una prioridad".

"Estoy extremadamente agradecido al pueblo búlgaro, que ha dado cobijo a un gran número de ucranianos. Creo que Bulgaria claramente entiende que esto no es un conflicto sino una guerra. Porque cuando hay un conflicto, millones de personas no se ven forzadas a abandonar su país para salvar las vidas de sus hijos", ha dicho Zelenski, que ha cifrado en 140.000 los ciudadanos que han recibido protección en suelo búlgaro.

Denkov, por su parte, ha manifestado que Bulgaria "no puede permanecer al margen de lo que está pasando a tan solo unos cientos de kilómetros de su frontera" y ha explicado que ha hablado con Zelenski de "cómo proteger a los búlgaros en Ucrania".

Además, ha confirmado la firma de la declaración conjunta en señal de apoyo a la "integración de Ucrania en la comunidad euroatlántica cuando sea posible". "Sabemos por experiencia cuán transformadora puede ser la integración, que debe llevarse a cabo de la mano de reformas". "Bulgaria quiere una paz duradera y justa", ha recalcado.

Encuentro con el presidente búlgaro

Zelenski también se ha reunido con el presidente búlgaro, Rumen Radev, al que ha recordado que la "guerra no conoce distancias". "Dios nos libre, imagínate que ocurre una tragedia y tuvieras que verte en mi lugar", ha sostenido el presidente ucraniano, que ha preguntado a su homólogo búlgaro "qué haría entonces".

"Somos los garantes de las constituciones de nuestros países y estamos para proteger al pueblo y sacar adelante a las futuras generaciones", ha continuado antes de admitir que, "si bien está en su derecho de no enviar armas, (...) un día Ucrania y Bulgaria estarán juntos en la UE".

Ambos han abordado la fórmula de paz presentada por Ucrania y Zelenski ha aplaudido la disposición de Bulgaria para su puesta en marcha, especialmente en materia de seguridad alimentaria.

En este sentido, han destacado la importancia de evitar que Rusia cometa un acto de "terrorismo" en la central nuclear de Zaporiyia, lo que podría llevar a "consecuencias catastróficas para todo el continente". "La ocupación de la planta nuclear no es solo un conflicto, también es una guerra abierta", ha resuelto Zelenski ante Radev, que ha manifestado que el conflicto "no tiene una solución militar".

Por su parte, el Parlamento búlgaro ha adoptado una declaración en apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN. El documento insta al Gobierno, en particular durante la próxima cumbre de la Alianza en Vilna, a expresar su apoyo a la adhesión de Kiev "una vez se logre la paz en el territorio".

Asimismo, el Parlamento búlgaro ha mostrado su apoyo a poner en marcha un plan que establezca plazos específicos para la entrada del país en la OTAN en el marco de una serie de medidas para aumentar las relaciones estratégicas entre las partes.

Los diputados búlgaros han pedido a su vez a los países miembro hacer uso de esta cumbre para "trazar parámetros más claros sobre el camino a seguir por Ucrania" en este sentido.

Europa Press