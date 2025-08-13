Zelenski y los líderes europeos hablarán con Trump antes de la cumbre con Putin

Por Lili Bayer, Tom Balmforth y Olena Harmash

BRUSELAS/LONDRES/KIEV, 13 ago (Reuters) - Los líderes de Europa y Ucrania hablarán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión virtual el miércoles antes de su cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de hacerle ver los peligros de sacrificar los intereses de Kiev en busca de un alto el fuego. Trump recibe a Putin, un paria en Occidente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, en unas conversaciones en Alaska este viernes que el presidente estadounidense ha dicho que servirán como reunión de "tanteo" en sus esfuerzos por poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

Trump acordó la semana pasada la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cambiando bruscamente de rumbo tras semanas de expresar su frustración con Putin por resistirse a la iniciativa de paz estadounidense. Trump dijo que su enviado había hecho "grandes progresos" en las conversaciones en Moscú. El presidente estadounidense afirma que tanto Kiev como Moscú tendrán que ceder terreno para poner fin a la guerra. Las tropas rusas ya han ocupado casi una quinta parte de Ucrania. La imprevisibilidad de cómo se desarrollará la cumbre ha alimentado los temores europeos de que los líderes estadounidenses y rusos puedan tomar decisiones de gran alcance e incluso tratar de obligar a Ucrania para que acepte un acuerdo desfavorable. "Nos estamos centrando ahora en garantizar que eso no ocurra: comprometiéndonos con los socios estadounidenses y manteniéndonos coordinados y unidos por parte europea. Todavía queda mucho tiempo hasta el viernes", dijo un representante de Europa del Este. La Administración de Trump moderó el martes las expectativas de grandes avances hacia un alto el fuego, calificando su reunión con Putin en Alaska como un "ejercicio de escucha". Se espera que la videoconferencia entre Trump, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los líderes de Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y la Unión Europea tenga lugar el miércoles a las 1200 GMT (1400 hora central europea), dijo un portavoz del Gobierno alemán. El secretario general de la OTAN también asistirá a la conferencia, cuyo anfitrión será el canciller alemán, Friedrich Merz.

Ucrania espera que la reunión sirva, al menos parcialmente, de contrapeso europeo a la cumbre de Alaska. Los líderes europeos, recelosos de provocar la ira de Trump, han recalcado en repetidas ocasiones que acogen con satisfacción sus esfuerzos de paz, al tiempo que subrayan que no debe haber ningún acuerdo sobre Ucrania sin la participación de este país. Media docena de altos funcionarios europeos dijeron a Reuters que ven el riesgo de que se llegue a un acuerdo desfavorable para Europa y la seguridad de Ucrania. Dijeron que la unidad europea sería vital si eso ocurriera.

Una fuente familiarizada con las deliberaciones internas de Estados Unidos dijo que no se podía descartar que Trump buscara un acuerdo directamente con Putin sin implicar a Ucrania o Europa, pero la fuente expresó dudas al respecto, diciendo que podría causar problemas con Kiev y la UE. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el martes que la cumbre será un "ejercicio de escucha" para que Trump escuche lo que se necesita para llegar a un acuerdo. Después de la llamada, Trump y el vicepresidente JD Vance tenían previsto hablar con los líderes europeos en una reunión separada en línea a las 1300 GMT (1500 hora central europea), dijo el portavoz alemán. A continuación, a las 1430 GMT, se celebrará una reunión en línea de la "coalición de los dispuestos", un grupo de países que trabajan en planes para apoyar a Ucrania en caso de alto el fuego.

CRECIENTE PRESIÓN EN EL CAMPO DE BATALLA

Una encuesta de Gallup publicada la semana pasada reveló que el 69% de los ucranianos están a favor de un fin negociado de la guerra lo antes posible.

Pero las encuestas también muestran que los ucranianos no quieren la paz a cualquier precio si eso significa hacer grandes concesiones.

Antes de las llamadas, Zelenski dijo que sería imposible para Kiev aceptar un acuerdo que le exigiera retirar sus tropas de la región oriental del Donbás, una gran parte de la cual ya está ocupada por Rusia.

Eso, dijo a los periodistas el martes, privaría a Ucrania de una vasta red defensiva en la región, facilitando el camino para que Rusia lanzara un nuevo avance más profundo en Ucrania en el futuro.

Las cuestiones territoriales, añadió, sólo podrían discutirse una vez que se hubiera establecido un alto el fuego y Ucrania hubiera recibido garantías de seguridad.

Las tropas de Moscú han intensificado recientemente la presión en el campo de batalla, reforzando su control sobre las ciudades de Pokrovsk y Kostyantynivka en el este de Ucrania. (Información adicional de Sarah Marsh en Berlín y Steve Holland en Washington; edición de Cynthia Osterman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)