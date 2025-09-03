Zelenski y otros dirigentes europeos hablarán con Trump tras cumbre de París el jueves
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski hablará el jueves por teléfono, junto a otros dirigentes
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski hablará el jueves por teléfono, junto a otros dirigentes europeos, con Donald Trump, al cierre de una cumbre en París centrada en las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania en caso de que se logre la paz con Rusia.
La cumbre arrancará a las 08:30 GMT, con varios líderes presentes en París, como Zelenski, y otros por videoconferencia.
A las 12:00 GMT los dirigentes mantendrán una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, y una hora después darán una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo.
El presidente Donald Trump mencionó a mediados de agosto la concesión de garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania, sin entrar en detalles.
Trump también ha intentado, por ahora sin éxito, organizar una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelenski, tras desplegar la alfombra roja al líder del Kremlin el 15 de agosto en Alaska, para poner fin a la guerra que ya dura tres años y medio.
