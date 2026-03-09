Zelensky, '11 países nos pidieron ayuda contra los drones iraníes'

"El Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, junto con el Estado Mayor y las Fuerzas de Defensa, determinará qué otras solicitudes de nuestro país podemos atender positivamente, para no reducir nuestra capacidad de autodefensa", explicó el líder ucraniano.

"La prioridad de Ucrania, argumentó Zelensky, es clara: el régimen iraní no debe obtener ninguna ventaja sobre los defensores de la vida, y todos debemos trabajar juntos para lograr una estabilización significativa tanto en la región como en los mercados globales".

Para el líder de Kiev, "los regímenes iraní y ruso se apoyan mutuamente. Ucrania lleva mucho tiempo proponiendo a sus socios modernizar y fortalecer las capacidades conjuntas para salvar vidas. Hemos debatido tanto la defensa conjunta contra drones y misiles como la destrucción de la producción relacionada de los regímenes agresores, una producción de armas que incluso ahora se utiliza en ataques", recordó el presidente ucraniano.

Rusia "intenta manipular la situación en Medio Oriente y la región del Golfo para favorecer su agresión" contra Ucrania y "convertir los ataques del régimen iraní contra sus vecinos y bases estadounidenses en un segundo frente" en la guerra librada contra Kiev y, "de forma más amplia, contra todo Occidente", dijo.

"El mal no debe tener la oportunidad de coordinarse", añadió Zelenski, al informar sobre una reunión con el equipo negociador ucraniano sobre un posible fin del conflicto con Moscú.

"Estamos en comunicación con la parte estadounidense prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana", explicó el líder ucraniano, añadiendo que "por el momento, la prioridad y toda la atención de los socios se centran en la situación en torno a Irán", razón por la cual "la reunión prevista para esta semana se pospuso a propuesta de la parte estadounidense".

Zelenski aclaró: "Ucrania está lista para una reunión en cualquier momento, en un formato que sea útil y realista para poner fin a la guerra". (ANSA).