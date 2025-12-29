Zelensky, "ataque a Novgorod es una mentira, Moscú mina la paz"

"Rusia está actuando de nuevo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los resultados de las gestiones diplomáticas compartidas con el equipo del presidente Trump.

Sigamos trabajando juntos para acercar la paz", escribió en X.

Zelensky subrayó que "Ucrania no toma medidas que puedan socavar la diplomacia. Esta historia del supuesto ataque es una invención total para justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluido Kiev".

Por su parte, Putin le dijo a Donald Trump que el ataque terrorista de Kiev a la residencia estatal no quedaría sin respuesta.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, hizo esta declaración en una rueda de prensa, según informó la agencia de noticias Tass.

Ushakov señaló que el presidente estadounidense estaba conmocionado e indignado por el ataque de Kiev a la residencia del líder ruso.

Agregó que el ataque con drones contra la residencia de Putin ocurrió "prácticamente inmediatamente después" de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Mar-a-Lago.

(ANSA).