Zelensky con Umerov, "trabajo productivo en Miami"

"Hemos trabajado productivamente con los representantes del presidente Trump y ya se han preparado varios borradores. En particular, hay documentos sobre las garantías de seguridad para Ucrania, la restauración y la estructura básica para poner fin a esta guerra", escribió el presidente ucraniano.

"La agenda de hoy", declaró, "se ha establecido para reflejar el objetivo de un fin genuino de la guerra y la necesidad de prevenir una tercera invasión rusa. Cada ronda de negociaciones y reuniones fortalece los intereses de Ucrania, y así es como continuaremos este trabajo de forma constructiva".

" También agradezco a nuestros socios europeos su apoyo y coordinación. Esperamos continuar el diálogo con Estados Unidos", añadió.

Zelensky subrayó la importancia de "que la diplomacia siempre vaya de la mano con la necesaria presión sobre Rusia y el necesario apoyo a Ucrania. Cada ataque ruso contra Ucrania y los intensos asaltos rusos en el frente demuestran que la determinación de Ucrania de poner fin a la guerra es mucho mayor que la de Rusia, y esto debe corregirse aumentando la presión global sobre el agresor". (ANSA).