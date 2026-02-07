Zelensky dice que Trump quiere la paz en junio, pero siguen los ataques de Moscú

Estados Unidos presiona para lograr un avance diplomático, afirmando que "quieren que la guerra termine para junio", según declaró Volodímir Zelensky, y anunció que se ha invitado a delegaciones de Moscú y Kiev a Miami la próxima semana para reanudar las negociaciones

Al mismo tiempo, el líder ucraniano advirtió que resolver el problema principal, el territorial, requerirá una confrontación directa entre él, Donald Trump y Vladimir Putin

Washington "probablemente presionará" a Ucrania y Rusia para que pongan fin a la guerra a principios del verano. "Harán todo lo posible y quieren una agenda clara", explicó Zelensky a la prensa

La situación actual es que ambas partes ya se han reunido dos veces en Abu Dabi, en conversaciones que no han producido ningún avance concreto (salvo un nuevo intercambio de prisioneros), pero que, sin embargo, se calificaron de "constructivas"

La Casa Blanca quiere relanzar este proceso y, por ello, "por primera vez ha invitado a los equipos negociadores ruso y ucraniano, probablemente a Miami dentro de una semana", declaró Zelenski, y acotó que Kiev "ha confirmado su participación". Aún no ha llegado ninguna señal del Kremlin. "Esta opción no se ha discutido", declaró Dmitri Peskov el viernes

La nueva fecha límite de junio, insinuó Zelenski, podría estar relacionada con la campaña para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que "son decididamente más importantes para ellos; no somos ingenuos", admitió

Además, para el magnate, la paz en Ucrania sería un éxito diplomático histórico, que se pondría sobre la mesa antes de la votación

En cuanto a los méritos de las negociaciones, Zelensky confirmó la postura de Kiev sobre el Donbás: "Estamos donde estamos. Este es el modelo más justo y fiable para un alto el fuego hoy en día"

Un congelamiento en el frente, acompañado de sólidas garantías de seguridad estadounidenses, que Moscú sigue rechazando, reclamando toda la región. Los ucranianos desconfían de la propuesta estadounidense de crear una zona económica libre en las zonas en disputa: "Necesitaríamos normas justas y fiables" para esta opción, explicó el presidente ucraniano, quien en este momento ve la necesidad de dar un salto en la negociación

"Por primera vez, las partes han debatido la posibilidad de someter los asuntos más difíciles a una reunión trilateral de líderes, pero esto requiere algunos pasos preparatorios", explicó Zelenski, reiterando su disposición a dialogar directamente con la Casa Blanca y el Kremlin

Mientras tanto, se reunió con la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, en Kiev, instando a los europeos a proporcionar aviones de combate y sistemas antimisiles adicionales

En el frente del conflicto, Ucrania sufrió otra andanada de bombardeos nocturnos sobre centrales eléctricas. El operador de la red, Ukrenergo, anunció que "debido a los daños, se han implementado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones"

Los ataques rusos, que también afectaron al oeste de Ucrania, obligaron a la vecina Polonia a suspender el tráfico en dos aeropuertos, Rzeszów y Lublin, durante varias horas. Rzeszów es también el principal centro de suministro de armas de la OTAN a Kiev, hasta el punto de que se desplegaron aviones de combate de la Alianza para proteger el espacio aéreo de la zona

Sin embargo, sobre el terreno, el ejército ucraniano observó una ralentización del ritmo de la ofensiva rusa. La decisión de Elon Musk de bloquear el acceso de las fuerzas de ocupación a las terminales del satélite Starlink en los últimos días fue crucial en este sentido. (ANSA)