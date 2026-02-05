Zelensky, en Kiev aún 1100 edificios sin calefacción

"Es importante que la población reciba toda la asistencia necesaria. Quiero agradecer a Naftogaz por su labor en el programa de energía térmica: ya se han distribuido más de 20.000 paquetes, y el objetivo general del programa es alcanzar los 100.000", agregó Zelensky.

"También quiero agradecer al Servicio Estatal para Situaciones de Emergencia de Ucrania y a Ukrhydroenergo por su experticia en la mitigación de las consecuencias de los ataques rusos: se está trabajando en cualquier condición y circunstancia, obteniendo resultados, lo cual es evidente", destacó Zelensky.

Naturalmente, ha habido informes de todas las demás regiones, donde la situación es actualmente difícil. Kiev, Dnipro, Poltava, Chernihiv, Sumy, las ciudades y comunidades de las regiones del sur, nuestra Zaporiyia, Donetsk... Quiero agradecer a todas las empresas energéticas, a cada persona de los equipos de reparación y emergencia, a todos los emprendedores que están ayudando. En toda Ucrania la gente está trabajando para resistir ahora y ayudar a los necesitados.

­Gloria a Ucrania!, concluyó el presidente ucraniano. (ANSA).