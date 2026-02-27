Zelensky: 'hay una ventana para llegar a la paz'

"Creo que tenemos una oportunidad. Entre nosotros, lo que realmente pienso sobre el próximo año... depende de estos meses, de si tenemos la oportunidad de poner fin a la guerra antes del otoño. Antes de las elecciones, unas elecciones importantes e influyentes en Estados Unidos. Si es posible alcanzar la paz, tendremos —ya tenemos— esta oportunidad", declaró el líder ucraniano, según el sitio web de la emisora.

Sky News también informó que Zelensky reiteró su "disposición" a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para las conversaciones de paz, pero desde la postura de "no querer ceder" territorio a Moscú (ANSA).