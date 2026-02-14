Zelensky, la unidad transatlántica es el mejor interceptor contra los planes de Moscú

(ANSA) - MéNICH, 14 FEB - El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestó hoy que "ningún país de Europa puede depender únicamente de su propia tecnología y recursos para defenderse".

De esa manera destacó que hay un curso "una guerra a gran escala", y "nadie podría hacerlo solo".

"Por eso, mientras invertimos en interceptores y protección, Rusia invierte en romper la unidad entre todos. Nuestra unidad con ustedes, la unidad en Europa, la unidad en la comunidad euroatlántica. Quieren romperla porque nuestra unidad es la mejor defensa contra los planes agresivos de Rusia", enfatizó Zelensky en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

(ANSA).