Zelensky: “Las concesiones no frenarán a Rusia”

Luego agregó que Rusia está "prolongando la guerra" y no muestra interés en ponerle fin.

En una publicación en redes sociales, Zelensky afirmó que "ha concluido otra semana sin que Rusia haya intentado satisfacer las numerosas demandas del mundo ni detener las matanzas".

Ante los continuos ataques rusos, "mantenemos nuestras posiciones y hacemos todo lo posible para destruir o expulsar al ocupante", declaró Zelensky.

"Estamos defendiendo la vida de nuestro pueblo y reforzando nuestras defensas aéreas", completó.

"Rusia se niega a detener las matanzas y, por lo tanto, no debería recibir ninguna recompensa ni beneficio", afirmó Zelensky. "Esta no es solo una postura moral, sino racional. Las concesiones no convencen a un asesino". Ucrania trabaja con sus socios para "lograr una paz auténtica, una paz a través de la fuerza", que, según el presidente ucraniano, es "el único tipo de paz que se puede lograr con Rusia". (ANSA).