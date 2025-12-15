Zelensky, las conversaciones con EEUU "no fueron fáciles pero sí muy productivas"

"La paz debe ser justa. La dignidad de Ucrania es importante", añadió.

"Este dinero debería utilizarse para contrarrestar la agresión rusa. Es una decisión inteligente y funcionará", declaró el presidente ucraniano con relación a los activos rusos congelados.

Es positivo, enfatizó, que Alemania apoye el uso de los activos. "Es una forma de convencer a Rusia de que sus objetivos son inalcanzables", añadió.

La parte estadounidense también se mostró entusiasmada con las negociaciones en Berlín.

"Una reunión muy positiva sobre muchos temas", informaron altos funcionarios estadounidenses en una llamada a la que asistió ANSA sobre las conversaciones de Berlín sobre Ucrania.

"El trabajo de nuestros colegas —de Alemania, Francia y Gran Bretaña— ha sido extraordinario", afirmaron.

"Trump está satisfecho con los logros alcanzados", declararon altos funcionarios estadounidenses. "Creemos que Rusia aceptará garantías de seguridad para Kiev en el acuerdo final", declararon. Los mismos funcionarios afirmaron que Moscú estaría abierta a la adhesión de Ucrania a la UE.

"Trump se centra en detener el avance ruso hacia el oeste", declararon altos funcionarios estadounidenses en una llamada a la que también asistió ANSA sobre las conversaciones de Berlín sobre Ucrania.

Zelensky llegó a Berlín el domingo y participó de reuniones con los emisarios estadounidenses, que prosiguieron esta mañana.

Los enviados de Estados Unidos también llegaron a Berlín el domingo por la mañana para otra ronda de conversaciones. Entre los representantes estuvo Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y el yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner.

Washington ha intentado durante meses equilibrar las demandas de cada lado mientras Trump presiona por un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos. La búsqueda de posibles compromisos ha encontrado grandes obstáculos, incluyendo el control de la región oriental de Donetsk en Ucrania, que está mayormente ocupada por fuerzas rusas, y las garantías de seguridad para Ucrania. (ANSA).