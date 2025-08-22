Zelensky: no alcanza un ejército fuerte para más seguridad
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
"Hoy se conmemora el día 1276 de guerra a gran escala", escribió Zelensky. Ucrania ha estado involucrada en la guerra contra Rusia por su independencia durante más tiempo del que nadie en el mundo esperaba. Este es el resultado del patriotismo y la eficacia de nuestro pueblo.
El presidente ucraniano agradeció "a cada uno de ustedes, a todas nuestras fuerzas de defensa y seguridad, por la fuerza que brindan a Ucrania y por cada resultado que logran. Ucrania debe alcanzar sus objetivos, y estos objetivos son justos: proteger vidas humanas, defender la independencia y garantizar una paz digna para Ucrania", concluyó. (ANSA).
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 2
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 3
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 4
Subsuelos de política y negocios, en la cima