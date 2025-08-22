Zelensky: no alcanza un ejército fuerte para más seguridad

"Hoy se conmemora el día 1276 de guerra a gran escala", escribió Zelensky. Ucrania ha estado involucrada en la guerra contra Rusia por su independencia durante más tiempo del que nadie en el mundo esperaba. Este es el resultado del patriotismo y la eficacia de nuestro pueblo.

El presidente ucraniano agradeció "a cada uno de ustedes, a todas nuestras fuerzas de defensa y seguridad, por la fuerza que brindan a Ucrania y por cada resultado que logran. Ucrania debe alcanzar sus objetivos, y estos objetivos son justos: proteger vidas humanas, defender la independencia y garantizar una paz digna para Ucrania", concluyó. (ANSA).