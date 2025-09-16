Zelensky pide un sistema europeo de defensa antiaérea tras un ataque ruso que hirió a 13 personas

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas rusas bombardearon la ciudad sureña ucraniana de Zaporiyia con cohetes durante la noche e hirieron a 13 personas, incluidos dos niños, dijeron funcionarios el martes, mientras el presidente, Volodymyr Zelenskyy, instaba a los líderes europeos a hacer del continente un lugar seguro mediante la construcción de un ambicioso paraguas de defensa antiaérea.

Mientras se alarga la guerra iniciada por la invasión a gran escala de Rusia a su vecino hace más de tres años y medio, no ha habido tregua en los ataques rusos a áreas civiles de Ucrania y el avance de su ejército en la línea del frente de aproximadamente 1000 kilómetros (620 millas).

Un acuerdo de paz no parece estar más cerca a pesar de meses de esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Los ultimátum y plazos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Putin se comprometa con propuestas para detener los combates han pasado sin consecuencias evidentes.

En las últimas dos semanas, dijo Zelenskyy en Telegram, Rusia ha lanzado más de 3500 drones, más de 2500 poderosas bombas planeadoras y casi 200 misiles a objetivos dentro de Ucrania.

Las bombas planeadoras rusas, generalmente lanzadas por aviones a gran altitud y lejos de la línea del frente, y los enjambres de drones son un gran desafío para las defensas ucranianas. Las bombas planeadoras no son muy precisas, pero dejan grandes cráteres, y Ucrania no tiene una contramedida efectiva contra ellas.

Los drones rusos también entraron recientemente en territorio polaco, lo que llevó a la OTAN a reforzar las defensas aéreas europeas de la alianza a medida que aumentaban las tensiones con Moscú.

"Ahora es el momento de implementar la protección conjunta de nuestros cielos europeos con un sistema de defensa aérea en capas. Todas las tecnologías para esto están disponibles", dijo Zelenskyy en Telegram. "Necesitamos inversiones y voluntad, necesitamos acciones y decisiones firmes de todos nuestros socios".

En Zaporiyia, el bombardeo ruso alcanzó más de 20 edificios de apartamentos, provocando incendios, dijo el jefe regional Ivan Fedorov en la televisión nacional.

"Aún no nos habíamos recuperado de los ataques enemigos del 30 de agosto. Actualmente estamos reparando esos edificios, esas ventanas, pero ahora el enemigo ha añadido más trabajo para nuestros trabajadores municipales", expresó Fedorov.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.