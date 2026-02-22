Zelensky: "Putin ya desencadenó la III Guerra Mundial, hay que detenerlo"

Así lo dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una larga entrevista concedida a la BBC.

La solicitud de cesión de los territorios de Donetsk "no la considero simplemente una cuestión de territorio. Lo veo como una rendición. Y estoy seguro de que dividiría nuestra sociedad".

Probablemente, según Zelensky, esto satisfaría a Putin "por un tiempo. Pero una vez recuperado, nuestros socios europeos afirman que podrían necesitar entre tres y cinco años".

"Creo que detener a Putin hoy y evitar que ocupe Ucrania es una victoria para el mundo entero. Porque Putin no se detendrá en Ucrania".

Cuando se le pregunta si la victoria significa recuperar todo el territorio, responde: "Lo haremos. Es solo cuestión de tiempo".

En este momento, explicó, le faltan hombres y armas, "así que, por ahora, no es posible, pero volver a las fronteras correctas de 1991, sin duda, no es solo una victoria, es justicia".

Zelensky afirmó no haber decidido aún si se volverá a postular en caso de elecciones: "Podría postularme y también podría no hacerlo".

"Hoy el problema es la defensa aérea. Este es el problema más difícil -dijo además-. Desafortunadamente, nuestros socios aún no nos otorgan las licencias para producir nosotros mismos sistemas, por ejemplo, los sistemas Patriot, o incluso misiles para los sistemas que ya poseemos. Hasta ahora, no hemos obtenido resultados positivos en esto". (ANSA).