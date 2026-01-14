Zelensky, 'Rusia sigue atacando nuestra energía'

Según Zelensky, "los principales objetivos fueron las centrales eléctricas, una infraestructura importante que garantiza la vida normal de nuestra gente: calefacción y luz".

"Por la mañana, nuestras fuerzas de defensa aérea operaban en Kiev, y se emitió una alerta aérea en la capital y la región de Chernihiv. Se lanzaron 113 drones de ataque. Unos 70 eran Shaheds, y también había tres misiles balísticos", detalló.

"Ahora nuestra prioridad es fortalecer nuestra defensa aérea, especialmente con misiles. Necesitamos contribuciones de nuestros socios, así como el apoyo de los almacenes en Europa y una implementación más rápida de los acuerdos con Estados Unidos", añadió.

Zelensky subrayó que "es fundamental ahora reforzar nuestras tropas. Si logramos contrarrestar plenamente estos ataques rusos, el terror de Putin dejará de tener sentido. Esto podría funcionar y obligar a Rusia a detener las matanzas y avanzar hacia la paz. Agradezco a todos los que están dispuestos a ayudarnos en el mundo". (ANSA).