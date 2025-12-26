Zelensky: "Veré a Donald Trump próximamente"
Mucho se podrá decidir antes de Año Nuevo.
"Hemos acordado una reunión de alto nivel con el presidente Trump próximamente. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo", escribió en X.
El mediador ucraniano, Rustem Umerov, informó sobre sus contactos regulares con la parte estadounidense. No estamos desperdiciando ni un solo día. Hemos acordado una reunión de alto nivel con el presidente Trump próximamente. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!", escribió Zelensky en Telegram.
Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, le informó sobre sus últimos contactos con la parte estadounidense en Miami, y Ucrania reveló el plan de paz de 20 puntos acordado con Washington. (ANSA).