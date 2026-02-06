Zelenskyy afirma que fuerza aérea ucraniana debe mejorar ante ataques con drones rusos

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el viernes que considera el desempeño de la fuerza aérea en algunas partes del país como "insatisfactorio" y que se están tomando medidas para mejorar la respuesta a los ataques de drones rusos en áreas civiles

Los repetidos asaltos aéreos rusos se han centrado en los últimos meses en la red eléctrica de Ucrania, provocando apagones y alterando el suministro de calefacción y agua para las familias durante un invierno extremadamente frío

Con la guerra a punto de entrar en su quinto año a finales de este mes tras la invasión total de Rusia a su vecino, no hay señales de un avance en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos tras las últimas conversaciones de esta semana. Se planean más reuniones entre las delegaciones rusas y ucranianas "en un futuro cercano, probablemente en Estados Unidos", dijo Zelenskyy

Zelenskyy comentó que había discutido con su ministro de defensa y el comandante de la fuerza aérea qué nuevas medidas de defensa aérea necesita Ucrania para contrarrestar los ataques rusos. No detalló qué se haría

Rusia disparó 328 drones y siete misiles contra Ucrania durante la noche y en la madrugada, según la fuerza aérea, que afirmó que las defensas aéreas derribaron 297 drones

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un ataque ruso nocturno utilizando drones y potentes bombas planeadoras en la región central de Dnipropetrovsk, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hanzha

Un ataque aéreo ruso en la región sureña de Zaporiyia durante las primeras horas del día hirió a ocho personas y dañó 18 bloques de apartamentos, según el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov

Un refugio para perros en la capital regional también fue alcanzado, matando a 13 perros, dijo la secretaria del concejo municipal de Zaporizhzhia, Rehina Kharchenko

Algunos perros fueron llevados de urgencia a una clínica veterinaria, pero no pudieron ser salvados, comentó. Otros siete animales resultaron heridos y están recibiendo tratamiento

En medio de condiciones heladas en Kiev, más de 1.200 edificios residenciales en diferentes distritos de la capital no han tenido calefacción durante días debido al bombardeo ruso de la red eléctrica, según Zelenskyy

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el viernes que la red eléctrica de Ucrania "está experimentando su crisis más aguda del invierno"

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que las defensas aéreas derribaron 38 drones ucranianos durante la noche, incluidos 26 sobre la región de Bryansk

El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, dijo que el ataque cortó brevemente la electricidad a varias aldeas de la región

Otro ataque nocturno ucraniano dañó instalaciones eléctricas en la ciudad rusa de Belgorod, interrumpiendo la distribución de electricidad, indicó el gobernador Vyacheslav Gladkov

Informes locales indicaron que misiles ucranianos alcanzaron una planta de energía y una subestación eléctrica, cortando la electricidad en partes de la ciudad

Los combates intensos también han continuado en la línea del frente a pesar de las temperaturas gélidas

El comandante en jefe de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi, declaró que la línea del frente ahora mide aproximadamente 1.200 kilómetros (750 millas) de longitud a lo largo de las partes oriental y sur de Ucrania

Las crecientes mejoras tecnológicas en los drones de ambos lados significan que la llamada "zona de muerte", donde las tropas están en mayor peligro, ahora tiene hasta 20 kilómetros (12 millas) de profundidad, dijo a los periodistas el jueves en comentarios embargados hasta el viernes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa