WASHINGTON (AP) — Mientras el futuro de su país está en peligro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy utilizó palabras inspiradoras, una determinación optimista y una referencia a la Navidad para pedir el martes a los líderes del Congreso que aprueben la ayuda de Estados Unidos para sus soldados que libran la guerra con Rusia.

Pero después de horas de sostener reuniones en el Capitolio, el respaldo estadounidense parecía estar en duda, mientras Zelenskyy llegaba a la Casa Blanca para conversar con su homólogo estadounidense Joe Biden. Estados Unidos ya ha brindado a Ucrania 111.000 millones de dólares desde que el mandatario ruso Vladímir Putin lanzó su invasión hace más de 21 meses, pero los republicanos insisten que se debe vincular cualquier ayuda futura a fuertes cambios de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, petición que los demócratas han criticado.

La Casa Blanca advirtió que si no se proporciona más dinero para fin de año, la capacidad ucraniana de defender su territorio, así como para recuperar el control de regiones capturadas por Rusia, se verá rápidamente afectada.

Durante su reunión con Zelenskyy en la Oficina Oval, Biden comentó: “Señor presidente, pido al Congreso que haga lo correcto, que apoye a Ucrania y que luche por la libertad”.

“El Congreso necesita aprobar los fondos suplementarios para Ucrania antes del descanso por la temporada navideña, antes de que le den a Putin el mejor regalo de Navidad que podrían darle”, añadió.

Zelenskyy hizo su propia argumentación durante su breve reunión con Biden en la Casa Blanca y sus reuniones privadas con los líderes del Congreso federal: que las fuerzas ucranianas han luchado intensamente para repeler la invasión rusa con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados de Occidente y que no es momento de que los amigos de Ucrania den marcha atrás.

“La lucha en la que estamos es una lucha por la libertad”, dijo Zelenskyy en varias ocasiones en las reuniones que sostuvo en el Capitolio, de acuerdo con legisladores.

Acompañado por el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y por el líder de la minoría, Mitch McConnell, Zelenskyy entró a una reunión privada con senadores con una muestra pública de apoyo bipartidista y ante algunos aplausos. Pero más de una hora después, al parecer pocos senadores habían cambiado de opinión.

Zelenskyy también visitó a los líderes de la Cámara de Representantes, e incluso se reunió en privado con el nuevo presidente de la cámara baja Mike Johnson, cuyos republicanos de extrema derecha han sido los más reacios a aprobar acuerdo alguno.

