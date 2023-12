WASHINGTON (AP) — El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy dijo el martes a Estados Unidos que su país luchaba “por nuestra libertad y la suya”, durante un apasionado llamado al Congreso para que apruebe asistencia adicional para combatir la invasión rusa.

Pero la posibilidad de más asistencia de Estados Unidos a Ucrania parecía demorarse seriamente, e incluso estaba en duda, a pesar de sus gestiones diplomáticas en Washington.

Después de horas de sostener reuniones en el Capitolio, Zelenskyy pasó horas reunido en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden y sus colaboradores para determinar los siguientes pasos. Estados Unidos ya ha brindado a Ucrania 111.000 millones de dólares desde que el mandatario ruso Vladímir Putin lanzó su invasión hace más de 21 meses, pero los republicanos insisten en que se debe vincular cualquier ayuda futura a fuertes cambios de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, petición que los demócratas han criticado.

La Casa Blanca advirtió que si no se proporciona más dinero para fin de año, la capacidad ucraniana de defender su territorio, así como para recuperar el control de regiones capturadas por Rusia, se verá rápidamente afectada.

Mientras Zelenskyy concluía su visita de dos días a Washington, seguía sin quedar claro si había sido capaz de destrabar la disputa política en torno a la asistencia, aunque las negociaciones se reanudaron rápidamente en el Capitolio e importantes negociadores del Senado anunciaron que hubo algunos avances. El mandatario ucraniano intentó exponer que apoyar la lucha de su país para conservar su integridad territorial va mucho más allá de Ucrania.

“Durante casi dos años, hemos estado en una guerra a gran escala, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, luchando por la libertad”, declaró Zelenskyy. “Sin importar lo que Putin intente, no ha conseguido ningún triunfo. Gracias al éxito de Ucrania —éxito en defensa—, otras naciones europeas están a salvo de la agresión rusa”.

Biden advirtió de igual forma que Putin y otros agresores a nivel mundial podrían envalentonarse en caso de que Estados Unidos no brinde más ayuda a Ucrania.

“Putin apuesta a que Estados Unidos le falle a Ucrania”, declaró Biden. “Debemos, debemos, debemos demostrarle que se equivoca”.

Horas antes durante su reunión con Zelenskyy en la Oficina Oval, Biden hizo un llamado al Congreso para "que haga lo correcto, que apoye a Ucrania y que luche por la libertad... El Congreso necesita aprobar los fondos suplementarios para Ucrania antes del descanso por la temporada navideña, antes de que le den a Putin el mejor regalo de Navidad que podrían darle”.

Zelenskyy hizo su propia argumentación durante sus reuniones privadas con los líderes del Congreso federal: que las fuerzas ucranianas han luchado intensamente para repeler la invasión rusa con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados de Occidente y que no es momento de que los amigos de Ucrania den marcha atrás.

“La lucha en la que estamos es una lucha por la libertad”, dijo Zelenskyy en varias ocasiones en las reuniones que sostuvo en el Capitolio, de acuerdo con legisladores.

En tanto, más de 130 legisladores de diversas partes de Europa firmaron una carta en la que exhortan a sus homólogos estadounidenses a mantener su apoyo a Ucrania.

