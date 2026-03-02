Zelenskyy dice que conversaciones Rusia-Ucrania en Abu Dabi podrían cambiar de sede esta semana

KIEV, Ucrania (AP) — Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, que se esperan para esta semana podrían celebrarse en Suiza o Turquía si una reunión prevista en Abu Dabi no es posible debido a la guerra en Oriente Medio, indicó el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy

Zelenskyy señaló que, hasta ahora, los países occidentales no han dado indicios de que su entrega a Kiev de misiles vitales de defensa aérea pueda interrumpirse por compromisos de defensa en Oriente Medio

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 continúan. Pero los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y la respuesta iraní y de milicias respaldadas por Irán que disparan misiles contra Israel y Estados árabes podrían desviar la atención internacional del conflicto en Europa, que ya lleva cuatro años

“Debido a las hostilidades, a día de hoy no podemos confirmar (las conversaciones) se celebrarán en Abu Dabi”, dijo Zelenskyy a reporteros en un chat de WhatsApp. La semana pasada había indicado que la capital de Emiratos Árabes Unidos será la sede de la reunión de esta semana

Conversaciones anteriores entre Rusia y Ucrania se han celebrado en Abu Dabi, Estambul y Ginebra. No han producido un avance en cuestiones clave

Zelenskyy manifestó que no ha habido un cambio inmediato en los suministros estadounidenses y europeos de armas de defensa aérea a Ucrania, especialmente los sistemas Patriot de fabricación estadounidense. Sin embargo, advirtió que el volumen de las entregas podría disminuir si continúan los ataques en Oriente Medio

El esfuerzo de Rusia por dejar fuera de servicio la red eléctrica de Ucrania durante el invierno fracasó, sostuvo Zelenskyy, aunque causó muchos daños. Agregó que los ataques aéreos rusos ahora se están enfocando en otra infraestructura, incluido el suministro de agua

El primer ministro británico Keir Starmer dijo el domingo que el Reino Unido llevará expertos de Ucrania para ayudar a países del golfo Pérsico a derribar drones iraníes. Ucrania ha desarrollado experiencia en operaciones con drones durante la guerra, en la que Rusia lanza bombardeos diarios con drones Shahed desarrollados en Irán

Pero Zelenskyy indicó que no había recibido solicitudes directas, ni del Reino Unido ni de otros países, sobre esa posibilidad

