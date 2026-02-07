Zelenskyy dice que EE. UU. dio a Ucrania y Rusia de plazo hasta junio para acordar el fin de la guerra

KIEV, Ucrania (AP) — Estados Unidos ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a reporteros, mientras los ataques rusos a la infraestructura energética obligaron a las centrales nucleares a reducir su producción el sábado

Si no se cumple el plazo de junio, es probable que el gobierno del presidente Donald Trump presione a Kiev y Moscú para que lo hagan, añadió

"Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra para principios de verano y probablemente ejercerán presión sobre las partes precisamente según este calendario", afirmó Zelenskyy el viernes. Sus comentarios estaban embargados hasta el sábado por la mañana

"Y dicen que quieren hacerlo todo antes de junio. Y harán todo lo posible para terminar la guerra. Y quieren un calendario claro de todos los acontecimientos", indicó

Zelenskyy apuntó que Estados Unidos propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en el país por primera vez, probablemente en Miami. "Confirmamos nuestra participación", manifestó el mandatario

El líder ucraniano señaló que el Kremlin presentó a Estados Unidos una propuesta económica de US$12.000 millones, que bautizó como el "paquete Dmitriev" en honor al enviado ruso, Kirill Dmitriev. Los acuerdos económicos bilaterales con Washington forman parte del proceso de negociación más amplio

Los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana continuaron con el lanzamiento de más de 400 drones y alrededor de 40 misiles durante la madrugada del sábado, reportó Zelenskyy en una publicación en la red social X. Los objetivos de la ofensiva incluyeron la red energética, las instalaciones de generación y las redes de distribución

Ukrenergo, el operador estatal de transmisión de energía, dijo que fue el segundo ataque masivo a la infraestructura energética desde que comenzó el año y obligó a las centrales nucleares a reducir su producción. Ocho instalaciones en ocho regiones fueron atacadas, explicó en un comunicado

"Como resultado de los ataques con misiles a subestaciones clave de alta tensión que aseguraban la salida de las unidades de energía nuclear, todas las centrales nucleares en los territorios bajo control se vieron obligadas a reducir su carga", agregó la nota

El déficit energético en el país ha aumentado "significativamente" a consecuencia de los ataques, apuntó, lo que obliga a ampliar los cortes de energía por horas en todas las regiones de Ucrania

El anuncio del último plazo se produce tras las conversaciones trilaterales mediadas por Washington en Abu Dabi, que no lograron avances, ya que tanto el Kremlin como Kiev se aferran a exigencias que son mutuamente excluyentes. Rusia presiona a Ucrania para que se retire del Donbás, donde los combates siguen siendo intensos, una condición que Kiev dice que nunca aceptará

"Las cuestiones difíciles siguen siendo difíciles. Ucrania volvió a confirmar su postura sobre la cuestión del Donbás. 'Estamos donde estamos' es el modelo más justo y confiable para un alto el fuego hoy, en nuestra opinión", dijo Zelenskyy, que reiteró que los temas más complicados se reservarían para una reunión trilateral entre líderes

Zelenskyy apuntó que no se ha alcanzado un acuerdo para la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, y expresó su escepticismo acerca de una propuesta de Estados Unidos para convertir la región del Donbás, codiciada por Rusia, en una zona económica libre como compromiso

"No sé si eso se puede llevar a cabo, porque cuando hablamos de una zona económica libre, teníamos diferentes puntos de vista al respecto", manifestó

En la última ronda de conversaciones, los negociadores discutieron cómo se supervisaría técnicamente un alto el fuego, aseveró el mandatario. Agregó que Washington ha reafirmado que desempeñará un papel en ese proceso

En los últimos meses, los repetidos ataques aéreos rusos se han centrado en la red eléctrica ucraniana, causando apagones y cortes en el suministro de calefacción y agua a los hogares durante un invierno especialmente frío, lo que aumenta la presión sobre Kiev

Zelenskyy dijo que Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa un alto el fuego que prohíba los ataques a la infraestructura energética. Ucrania está dispuesta a respetar esa tregua si Rusia se compromete, pero agregó que Moscú ya aceptó una pausa similar de una semana sugerida por la Casa Blanca que incumplió en apenas cuatro días

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa