Zelenskyy espera pronta acción de EEUU mientras Ucrania ataca más depósitos de armas en Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque ucraniano con drones incendió varios depósitos de armas rusos, entre ellos, uno ubicado en el interior del país, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hacía un llamado a Estados Unidos para que actúe rápidamente y envíe más armas, antes de su visita a la Casa Blanca con un “plan de victoria” de varios puntos.

Durante la noche, Ucrania lanzó más de 100 drones contra Rusia y la región ocupada de Crimea, según reportes noticiosos y del Ministerio de Defensa de Rusia divulgados el sábado.

Los ataques incendiaron un depósito de armas que, al parecer, estaba en la misma ciudad que el atacado por drones ucranianos en las primeras horas del miércoles, lesionando a 13 personas y provocando un gran fuego. También se atacaron depósitos de armas y municiones en el suroeste de Rusia, desatando especulaciones de que los misiles proporcionados a Moscú por Corea del Norte pudieron haber sido destruidos.

El “plan de victoria” que Zelenskyy entregará al presidente Joe Biden incluirá capacidades de ataque de largo alcance y otras armas que Kiev ha buscado desde hace tiempo, y servirá como base para cualquier negociación futura con Rusia, dijo Zelenskyy a reporteros antes de su viaje de la próxima semana.

El presidente ucraniano ha aludido periódicamente a la preparación del plan, pero no ha descrito públicamente su contenido, y ha dicho únicamente que contiene términos aceptables para que Ucrania negocie con Rusia tras dos años y medio de guerra, desatada por la invasión a gran escala iniciada por Moscú.

“Este será el inicio y el fundamento para conversar en cualquier formato con Rusia. En cualquier formato, con cualquiera de sus representantes, debido a que habrá un plan y algo que mostrar”, dijo Zelenskyy el viernes en una conferencia de prensa.

El presidente ucraniano dijo que presentará el plan a Biden y a la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris. También señaló que planea reunirse con el expresidente Donald Trump, oponente de Harris en las elecciones de noviembre.

Tras un ataque ucraniano con drones, las autoridades rusas cerraron temporalmente el sábado un tramo de 100 kilómetros (62 millas) de una carretera y evacuaron a los pasajeros de una estación de trenes debido a que el fuego causó una serie de explosiones cerca de la ciudad de Toropets, en la región rusa de Tver, a unos 380 kilómetros (240 millas) al noreste de Moscú, y a 500 kilómetros (300 millas) de la frontera con Ucrania. La carretera fue reabierta horas después.

Un depósito de municiones y arsenal de misiles también se incendió en un ataque separado el sábado, en la región de Krasnodar, provocando evacuaciones tras el incendio causado por una serie de explosiones.

En los canales rusos de Telegram y en medios ucranianos circularon versiones no confirmadas de que uno de los objetivos pudo haber albergado misiles proporcionados por Corea del Norte. Hasta el momento, las autoridades de seguridad ucranianas no han respondido a una solicitud de comentarios, y Kiev no ha hecho declaraciones públicas sobre ninguno de los ataques reportados el sábado.

Un ataque ucraniano separado hirió el sábado a un conductor de tractor en la región de Bélgorod, en el sur de Rusia, informó su gobernador, Vyacheslav Gladkov.

En Ucrania, un niño de 12 años y dos ancianas murieron cuando un ataque nocturno ruso con misiles alcanzó Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelenskyy, en el centro de Ucrania, reportó el sábado el gobernador local, Serhii Lysak.

En Járkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, 15 personas, entre ellas varios adolescentes, resultaron heridas por ataques aéreos rusos la mañana del viernes, reportó el alcalde Ihor Terekhov, más del doble de lo que se informó inicialmente. Poco después del ataque, Terekhov dijo que siete civiles, entre ellos, niñas de 10 y 17 años, y otro menor de 12 años, resultaron heridos después de que aviones de combate rusos Su-34 lanzaron bombas guiadas de precisión contra tres distritos de Járkiv.

Los ataques rusos con drones y artillería lanzados el sábado también hirieron a dos hombres en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, informó la oficina del gobernador.

AP