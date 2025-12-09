Zelenskyy rechaza ceder territorio a Rusia mientras busca apoyo en Europa

ROMA (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunió el martes con el papa cerca de Roma mientras continuaba buscando apoyo europeo para Ucrania y resistiendo la presión de Estados Unidos para aceptar un compromiso doloroso con Rusia.

Respondiendo a las preguntas de los periodistas en un chat de WhatsApp, Zelenskyy reafirmó su firme negativa a ceder cualquier territorio, diciendo que "claramente no queremos renunciar a nada", incluso cuando "los estadounidenses buscan un compromiso hoy, seré sincero".

"Sin duda, Rusia insiste en que cedamos territorios", dijo en el mensaje el lunes por la noche. "Según la ley, no tenemos tal derecho. Según la ley de Ucrania, nuestra Constitución, el derecho internacional, y para ser franco, tampoco tenemos un derecho moral".

El presidente ucraniano se reunió temprano el martes con el papa León XIV en Castel Gandolfo, una residencia papal fuera de Roma, y tiene previsto entrevistarse más tarde con la primera ministra, Giorgia Meloni. El Vaticano dijo que León “reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas logren una paz justa y duradera”.

La Santa Sede ha intentado mantenerse neutral en la guerra mientras ofrece solidaridad y asistencia a lo que llama el pueblo "martirizado" de Ucrania. León se ha reunido ya tres veces con Zelenskyy y ha hablado por teléfono al menos una vez con el presidente ruso, Vladímir Putin. El papa estadounidense ha pedido un alto el fuego y ha instado a Rusia en particular a hacer gestos para promover la paz.

Zelenskyy sostuvo conversaciones el lunes en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz para fortalecer la posición de Ucrania ante la creciente impaciencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Bajo presión de Trump

Negociadores estadounidenses y ucranianos completaron tres días de conversaciones el sábado con vistas a reducir las diferencias sobre la propuesta de paz del gobierno estadounidense.

Un punto importante de fricción en el plan es la sugerencia de que Kiev debe ceder el control de la región de Donbás en el este de Ucrania a Rusia, que ocupa ilegalmente la mayor parte, pero no todo, de ese territorio. Ucrania y sus aliados europeos se han resistido firmemente a la idea de entregar tierras.

En palabras a periodistas el domingo por la noche, Trump pareció frustrado con Zelenskyy, afirmando que el líder ucraniano “aún no ha leído” la propuesta.

Trump ha tenido una relación de altibajos con Zelenskyy desde que ganó un segundo mandato, insistiendo en que la guerra era un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Trump también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder tierras a Rusia para poner fin al conflicto de casi cuatro años.

Zelenskyy dijo el lunes que Trump "ciertamente quiere terminar la guerra. (...) Seguramente, él tiene su propia visión. Nosotros vivimos aquí, desde dentro vemos detalles y matices, percibimos todo mucho más profundamente, porque esta es nuestra patria".

El mandatario dijo que el actual plan de paz de Estados Unidos difiere de las versiones anteriores en que ahora tiene 20 puntos, en lugar de 28, después de que, según él, se eliminaron algunos "puntos obviamente antiucranianos".

Europeos apoyan a Ucrania

Starmer, Macron y Merz apoyaron firmemente a Kiev. El líder británico dijo el lunes que el impulso por la paz estaba en una "etapa crítica", y subrayó la necesidad de "un alto el fuego justo y duradero".

Merz, por su parte, dijo que era "escéptico" sobre algunos detalles en los documentos publicados por Estados Unidos. "Tenemos que hablar sobre ello. Por eso estamos aquí", dijo. "Los próximos días... podrían ser un momento decisivo para todos nosotros".

Los líderes europeos trabajan para asegurar que cualquier alto el fuego esté respaldado por sólidas garantías de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos para disuadir a Rusia de atacar de nuevo. Trump no ha dado garantías explícitas en público.

Zelenskyy y sus aliados europeos han acusado repetidamente a Putin de ralentizar las conversaciones para avanzar con la invasión mientras sus fuerzas consiguen avances lentos pero constantes, y oleadas de misiles y drones golpean la infraestructura ucraniana.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó 110 drones de varios tipos en todo el país la noche pasada. Las defensas antiaéreas neutralizaron 84 drones y otros 24 alcanzaron sus objetivos, señaló.

Varias regiones de Ucrania enfrentaron apagones de emergencia el martes debido a los ataques previos de Rusia a la infraestructura energética, según el operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo.

Ucrania, por su parte, continuó sus ataques con drones en Rusia.

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron 121 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la Crimea ocupada, dijo el Ministerio ruso de Defensa el martes. En Chuvashia, una región unos 900 kilómetros (aproximadamente 560 millas) al noreste de la frontera con Ucrania, el ataque dañó edificios residenciales e hirió a nueve personas, dijo el gobernador local Oleg Nikolayev en un comunicado en línea.

El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo un ataque con drones en una terminal de gas licuado en el puerto de Temryuk en la región rusa de Krasnodar el 5 de diciembre, según un funcionario con conocimiento de la operación que habló con The Associated Press.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para comentar públicamente, dijo que el ataque provocó un gran incendio en la instalación. Más de 20 tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo se incendiaron y ardieron durante más de tres días, dijo. El ataque también dañó vagones cisterna de ferrocarril, un tanque de reabastecimiento intermedio y una plataforma de carga y descarga.

___

Novikov informó desde Kiev, Ucrania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.