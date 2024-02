KIEV, Ucrania (AP) — El presidente Volodymyr Zelenskyy dio la bienvenida a los dirigentes occidentales a Kiev el sábado para conmemorar el segundo aniversario de la invasión rusa, mientras los soldados ucranianos se quedan sin municiones y armas y la ayuda extranjera pende de un hilo.

Zelenskyy publicó un video desde el aeródromo de Hostomel junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro belga, Alexander De Croo, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Hace dos años, aquí, enfrentamos a las fuerzas enemigas con fuego; dos años después, nos reunimos con nuestros amigos y socios”, dijo Zelenskyy en el aeródromo ubicado en las afueras de Kiev, que los paracaidistas rusos trataron de incautar en los primeros días de la guerra, sin tener éxito.

Los líderes occidentales llegaron poco después de que un ataque con drones rusos alcanzó un edificio residencial en la ciudad de Odesa, en el sur del país, y mató a al menos una persona. Otras tres mujeres sufrieron quemaduras graves en el incidente del viernes en la noche, apuntó el gobernador, Oleh Kiper, en redes sociales. Los equipos de emergencias seguían buscando posibles sobrevivientes entre los escombros.

Italia, que tiene la presidencia rotativa del G7, anunció que el grupo se reunirá virtualmente el sábado con Zelenskyy y que emitirá un comunicado conjunto sobre Ucrania.

“Más que nunca, apoyamos firmemente a Ucrania. Financiera, económica, militar y moralmente. Hasta que el país sea finalmente libre”, afirmó von der Leyen en una publicación en X, anteriormente Twitter.

Pero en la línea del frente en la región de Donetsk, en el este del país, los soldados ucranianos imploraban más municiones.

“Cuando entra el enemigo, muchos de nuestros hombres mueren... Estamos sentados aquí sin nada", dijo Volodymyr, de 27 años y oficial en una batería de artillería.

“Para proteger a nuestra infantería... necesitamos un gran número de proyectiles, que ahora no tenemos", apuntó Oleksandr, comandante de una unidad de artillería de 45 años. Los dos soldados sólo dieron sus nombres, alegando inquietudes por su seguridad.

La guerra también ha llegado a Rusia. Aviones no tripulados alcanzaron el sábado una planta siderúrgica en la región de Lipetsk, en el sur del país, y provocaron un gran incendio, según explicó el gobernador de la región, Igor Artamonov, que dijo que no se registraron víctimas. Medios rusos independientes indicaron que la Planta Metalúrgica Novolipetsk es la más grande del país. Videos compartidos en las redes sociales rusas mostraron varios incendios en la planta y podía escucharse una explosión.

Mediazona, un medio independiente ruso, reportó el sábado que alrededor de 75.000 hombres rusos murieron en 2022 y 2023 en la guerra.

En colaboración con periodistas de otros medios, afirmó que el ritmo de las bajas en Ucrania no se ralentiza y que Moscú pierde unos 120 combatientes al día. Basándose en un análisis estadístico de los decesos registrados de soldados comparados con una base de dados de herencias rusas, los reporteros indicaron que es probable que, hasta el sábado, hayan muerto unos 83.000 soldados.

Según el análisis de los medios independientes, las tropas regulares rusas sufrieron el mayor número de bajas en los primeros meses de la guerra. Pero luego de que se ofreció a los presos quedar libres a cambio de alistarse y de que el presidente, Vladímir Putin, ordenó una movilización parcial, esos grupos comenzaron a registrar más muertes, especialmente en los primeros meses de 2023.

Un ambiente sombrío se cierne sobre Ucrania mientras la guerra contra el Kremlin entra en su tercer año y las tropas de Kiev enfrentan desafíos cada vez mayores en el frente debido a la escasez de munición y los problemas de personal, y tras retirarse de una ciudad estratégica en el este que dio a Moscú una de sus mayores victorias.

A principios de mes, Zelenskyy, cesó al principal comandante militar, Valerii Zaluzhnyi, y lo sustituyó por el coronel general Oleksandr Syrskyi, en la reorganización más importante en la jerarquía militar desde el inicio del conflicto.

Rusia sigue controlando alrededor de una cuarta parte del país luego de que Ucrania no logró cumplir las expectativas con su contraofensiva estival, que no logró grandes avances. Mientras, millones de ucranianos siguen viviendo en circunstancias precarias en el fuego cruzado de las batallas, y muchos otros enfrentan los constantes problemas de la ocupación rusa. La mayoría sigue esperando una liberación ucraniana que no llega.

Desde el inicio de la guerra, más de dos millones de niños ucranianos han abandonado el país y al menos 528 han muerto, dijo Olena Zelenska, esposa de Zelenskyy, el sábado.

“La guerra iniciada por Rusia se dirige deliberadamente contra los niños", añadió.

En el Congreso de Estados Unidos, los republicanos han paralizado un paquete de ayuda militar de 60.000 millones de dólares para Kiev, crucial en el corto plazo. La UE aprobó recientemente una iniciativa de 50.000 millones de euros (unos 54.000 millones de dólares), pese a la resistencia de Hungría, con la que se busca respaldar a la economía ucraniana.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vinculó la pérdida del bastión defensivo de Avdiivka, en la región de Donetsk, tras meses de cruentas batallas con el estancamiento de la ayuda en Washington. Desde entonces ha aumentado el temor a que las tropas ucranianas puedan toparse con dificultados similares en otros puntos de los 1.000 kilómetros (620 millas) del frente ante la creciente presión de los ataques rusos.

Alex Babenko en la región ucraniana de Donetsk contribuyó a este despacho.