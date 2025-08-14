Zelenskyy se reunirá con Starmer en Londres mientras Europa se prepara para cumbre Trump-Putin

Se espera que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, reciba a Volodymyr Zelenskyy el jueves en Londres, en la última reunión entre el presidente de Ucrania y el líder de un país europeo mientras el continente se prepara para una cumbre crítica entre Estados Unidos y Rusia en Alaska el viernes.

El viaje de Zelenskyy a la capital británica se produce un día después de que participase en reuniones virtuales desde Berlín con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los mandatarios de varias naciones europeas. Esos líderes dijeron que Trump les aseguró que daría prioridad a intentar lograr un alto el fuego en Ucrania cuando se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el viernes en Anchorage.

Tanto Zelenskyy como los europeos están preocupados porque la cumbre bilateral entre Washington y Moscú los deje a ellos y a sus intereses al margen, y que cualquier conclusión que se alcance pueda favorecer al Kremlin y ponga en peligro la futura seguridad de Kiev y Europa, ahora que la invasión rusa a gran escala de Ucrania está en su cuarto año.

Sin embargo, algunos de esos líderes, como el canciller de Alemania, Friedrich Merz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificaron la videoconferencia del miércoles con Trump como constructiva. Hablando con reporteros tras las reuniones, Trump advirtió sobre “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no acepta detener la guerra contra Ucrania después de la cumbre.

Integridad territorial

Starmer apuntó el miércoles que la cumbre en Alaska sería “enormemente importante” y podría ser un camino “viable” hacia un alto el fuego en Ucrania. Pero también aludió a la preocupación europea de que Trump pueda llegar a un acuerdo que obligue a Ucrania a ceder territorio a Rusia, y advirtió que los aliados occidentales deben estar preparados para aumentar la presión sobre Moscú si fuese necesario.

Durante una llamada el miércoles entre los líderes de los países involucrados en la “coalición de los dispuestos” —aquellos que están preparados para ayudar a supervisar cualquier futuro acuerdo de paz entre Moscú y Kiev—, Starmer hizo hincapié en que cualquier acuerdo para poner fin a los combates debe proteger la “integridad territorial” de Ucrania.

“No se pueden, y no se deben cambiar las fronteras internacionales por la fuerza y ese es un principio que este grupo defiende desde hace tiempo”, declaró.

“Y además, cualquier conversación sobre fronteras, diplomacia o alto el fuego debe ir acompañada de una garantía de seguridad firme y creíble para asegurar que cualquier paz, si la hay, sea una paz duradera y que Ucrania pueda defender su integridad territorial como parte de cualquier acuerdo.”

Algunos ucranianos son escépticos

Con otra reunión de alto nivel sobre el futuro de su país en el horizonte, algunos ucranianos se mostraron escépticos acerca de que la cumbre entre Estados Unidos y Rusia logre avances.

Oleksandra Kozlova, de 39 años y jefa de departamento en una agencia digital en Kiev, dijo a The Associated Press el miércoles que cree que los ucranianos “ya han perdido la esperanza” de que se pueda lograr un progreso significativo para poner fin a la guerra.

“No creo que esta ronda sea decisiva”, dijo. “Ya ha habido suficientes reuniones y negociaciones prometiéndonos, a la gente de a pie, que se resolverá algo, que las cosas mejorarán, que la guerra terminará. Lamentablemente, esto no ha sucedido, así que personalmente no veo que se avecinen cambios.”

Anton Vyshniak, un vendedor de autos en la capital, apuntó que la prioridad del país ahora debería ser salvar las vidas de sus soldados, incluso a expensas de hacer concesiones territoriales.

“En este momento, lo más importante es preservar las vidas de los militares, tanto hombres como mujeres. Al fin y al cabo, no quedan muchos recursos humanos”, señaló. “Las fronteras son fronteras, pero las vidas humanas no tienen precio. Por lo tanto, en este caso se pueden ignorar algunos principios".

Rusia y Ucrania intercambian ataques

Rusia atacó la región ucraniana de Sumy durante la noche del miércoles y causó numerosos heridos, según funcionarios regionales. Un operativo con misiles en una aldea de la comunidad de Seredyna-Budska dejó herida a una niña de siete años y a un hombre de 27, explicó el gobernador regional Oleh Hryhorov. La niña fue hospitalizada en condición estable.

En Jersón en el sur de Ucrania, el fuego de artillería ruso alcanzó la aldea de Molodizhne el jueves por la mañana y causó lesiones a un joven de 16 años, dijo el gobernador, Oleksandr Prokudin. El adolescente sufrió una lesión explosiva, heridas de metralla en los brazos y piernas y una reacción aguda al estrés, agregó.

En Rusia, una refinería de petróleo en la región de Volgogrado se incendió después de un ataque con drones ucranianos durante la noche, de acuerdo con el gobernador, Andrei Bocharov.

La instalación, que es uno de los mayores productores de derivados del petróleo en el sur de Rusia, ha sido un objetivo frecuente de los aviones no tripulados rivales, apuntó la web de noticias independiente rusa Meduza.

En total, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que destruyó 44 drones ucranianos sobre regiones rusas y la anexionada península de Crimea durante la noche.

En Belgorod, la ciudad más grande de la región fronteriza homónima, tres civiles resultaron heridos en un ataque con drones ucranianos, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov, que agregó que un edificio gubernamental fue alcanzado en el operativo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.