Zelenskyy tendrá conversaciones con 30 países mientras Trump busca un acuerdo rápido con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, tenía previsto mantener conversaciones urgentes el jueves con líderes y funcionarios de unos 30 países que apoyan los esfuerzos de Kiev de conseguir condiciones justas para poner fin a la guerra con Rusia.

Se esperaba que los líderes de Alemania, Reino Unido y Francia participaran en la reunión de los aliados de Ucrania, denominada la Coalición de los Dispuestos, a través de una videoconferencia.

Zelenskyy indicó que las conversaciones se organizaron apresuradamente mientras los funcionarios en Kiev tratan de no verse limitados por las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo rápido. Los gobiernos europeos tratan de ayudar a guiar las negociaciones de paz porque dicen que su propia seguridad está en juego.

Trump dijo el miércoles que él y los líderes europeos comentaron propuestas por teléfono en "términos bastante fuertes", agregando que Zelenskyy "tiene que ser realista" sobre la posición de su país en un plan de paz que cedería territorio ucraniano a Rusia. No dio más detalles.

El último esfuerzo de Trump para negociar un acuerdo está tomando más tiempo del que quería. Inicialmente estableció una fecha límite estricta para que Kiev aceptara su plan de paz antes del Día de Acción de Gracias. Plazos anteriores de Washington para alcanzar un acuerdo de paz también han pasado sin lograr un avance.

Rusia también está interesada en mostrar a Trump que está participando en sus esfuerzos de paz, con la esperanza de evitar más sanciones de Estados Unidos. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el jueves que Rusia ha transmitido a Washington "propuestas adicionales... sobre garantías de seguridad colectivas" que Ucrania y Europa dicen que son necesarias para disuadir futuras agresiones.

"Entendemos que al comentar garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania", dijo Lavrov. No ofreció detalles sobre las propuestas del Kremlin.

Mientras tanto, Ucrania lanzó durante la noche uno de sus mayores ataques con drones en casi cuatro años de guerra, que obligó a detener las salidas y llegadas de vuelos en los cuatro aeropuertos de Moscú durante siete horas. Los aeropuertos en otras ocho ciudades rusas también enfrentaron restricciones, dijo el jueves la autoridad de aviación civil rusa Rosaviatsia.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas interceptaron 287 drones ucranianos en múltiples regiones rusas.

La demostración de la capacidad militar de Ucrania para atacar en el interior del territorio ruso parecía una respuesta al argumento del Kremlin de que su invasión es abrumadora para su vecino más pequeño.

El presidente ruso, Vladímir Putin, quiere mostrarse como negociando desde una posición de fuerza, dicen los analistas. Pero desde que lanzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia sólo ha capturado alrededor del 20% de Ucrania.

Hay indicios de que las negociaciones están llegando a una encrucijada. Las conversaciones están en "un momento crítico", dijeron los líderes europeos en un comunicado el miércoles.

Ucrania se coordinará la próxima con los países europeos a nivel bilateral, dijo Zelenskyy el miércoles por la noche.

"Ucrania está trabajando rápidamente", afirmó.

Los países de la Unión Europea tienen previsto celebrar una cumbre periódica en Bruselas a finales de la próxima semana.

