Zelenskyy viaja a Londres para dialogar con aliados europeos sobre plan de paz y seguridad

LONDRES (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reunía el lunes con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido en Londres, mientras los aliados europeos de Kiev intentan reforzar la posición de Ucrania en las complicadas conversaciones sobre un plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, tenía previsto hablar con Zelenskyy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial en el número 10 de Downing St.

Zelenskyy afirmó el domingo por la noche que sus conversaciones con los líderes europeos esta semana en Londres y Bruselas se centrarán en la seguridad, la defensa antiaérea y la financiación a largo plazo para el esfuerzo bélico de Ucrania. Los líderes están trabajando para asegurar que cualquier alto el fuego esté respaldado por sólidas garantías de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos para disuadir a Rusia de atacar de nuevo.

Los negociadores de Estados Unidos y Ucrania completaron tres días de conversaciones el sábado con el objetivo de limar diferencias sobre la propuesta de paz del gobierno estadounidense.

Zelenskyy dijo en una publicación en Telegram que las conversaciones habían sido "sustanciales" y que el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrii Hnatov, estaban regresando a Europa para informarle.

Un punto importante de fricción en la propuesta es la sugerencia de que Ucrania debe ceder el control de su región oriental de Donbás a Rusia, que ocupa ilegalmente la mayor parte, pero no toda, de ese territorio. Ucrania y sus aliados europeos se han opuesto a la idea de entregar tierras.

Hablando con periodistas el domingo por la noche, el presidente Donald Trump pareció frustrado con Zelenskyy, afirmando que el líder ucraniano "aún no ha leído la propuesta".

"Rusia, creo, está satisfecha con eso, pero no estoy seguro de que Zelenskyy esté satisfecho", dijo Trump antes de participar en la gala de premios del Kennedy Center en Washington. "A su gente le encanta, pero él no lo ha leído".

La relación de Trump y Zelenskyy ha tenido altibajos desde que asumió un segundo mandato en la Casa Blanca insistiendo en que la guerra era un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Trump también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder tierras a Rusia para poner fin al conflicto de casi cuatro años.

Las conversaciones europeas siguen a la publicación de una nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que alarmó a los líderes europeos y fue bien recibida por Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el documento, que detalla los intereses principales de política exterior de la Casa Blanca, estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca decía que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de tratar a Moscú como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".

El documento también dice que la OTAN no debe ser "una alianza en perpetua expansión", repitiendo otra queja de Rusia. Fue mordaz sobre las políticas de migración y libertad de expresión de los antiguos aliados de Estados Unidos en Europa, sugiriendo que enfrentan la "perspectiva de un borrado civilizacional" debido a la migración.

El gobierno de Starmer ha declinado comentar sobre el documento estadounidense, diciendo que es un asunto del gobierno de Estados Unidos.

Mientras continuaban los esfuerzos diplomáticos, las fuerzas rusas continuaron asaltando Ucrania durante el fin de semana. Al menos cuatro personas murieron en ataques con drones y misiles el domingo, mientras Moscú sigue apuntando a la infraestructura energética ucraniana a medida que se acerca el invierno.

Mientras tanto, las defensas aéreas rusas destruyeron 67 drones ucranianos durante la noche, dijo el lunes el Ministerio ruso de Defensa. Los drones fueron derribados sobre 11 regiones rusas, afirmó.

Novikov informó desde Kiev, Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.