Zelenskyy: Visita de EEUU es "poderosa muestra de apoyo"

Los eventos m√°s recientes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania:

___

KIEV, Ucrania - El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que su prolongada reuni√≥n del fin de semana con la presidenta de la C√°mara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue una ‚Äúpoderosa‚ÄĚ muestra de apoyo en un momento dif√≠cil.

En un discurso televisado el domingo por la tarde, Zelenskyy se√Īal√≥ que su reuni√≥n con Pelosi incluy√≥ conversaciones sobre suministros de defensa para Ucrania, apoyo financiero y sanciones contra Rusia.

Pelosi y media docena de legisladores estadounidenses se reunieron con Zelenskyy y sus principales colaboradores durante unas tres horas el s√°bado por la noche, con el fin de expresar la solidaridad estadounidense con la asediada naci√≥n y recibir una evaluaci√≥n de primera mano en un momento en que ella trabaja para lograr que el Congreso apruebe un nuevo paquete de asistencia de gran tama√Īo para Ucrania.

Zelenskyy dijo que los ucranianos ‚Äúest√°n agradecidos con todos los aliados que env√≠an muestras tan importantes y poderosas de apoyo al visitar nuestra capital en un momento tan complicado‚ÄĚ.

Adem√°s, Zelenskyy calcul√≥ que m√°s de 350.000 personas han sido evacuadas de las zonas de combate a trav√©s de los corredores humanitarios acordados previamente con Mosc√ļ desde que comenz√≥ la invasi√≥n rusa a Ucrania a finales de febrero. Muchos civiles fueron evacuados el domingo de una sider√ļrgica en la destruida ciudad de Mari√ļpol.

___

KIEV, Ucrania ‚ÄĒ El concejo municipal de la ciudad ucraniana de Mari√ļpol inform√≥ que el lunes comenzar√° la evacuaci√≥n amplia y respaldada por la ONU de los habitantes de la ciudad a excepci√≥n de los que se han refugiado en una planta metal√ļrgica.

El concejo confirm√≥ adem√°s, en un mensaje en Telegram, que hab√≠a comenzado la evacuaci√≥n de civiles de la planta sider√ļrgica de Azovstal, el √ļltimo reducto que queda de las fuerzas ucranianas en Mari√ļpol.

Funcionarios de la ciudad destacaron el apoyo de la Cruz Roja e informaron que la evacuación del estratégico puerto fue demorado por razones de seguridad.

Se cree que hay unas 100.000 personas atrapadas en la cercada Mari√ļpol sin comida, agua o medicinas suficientes. Entre ellas habr√≠an unos 1.000 civiles atrapados con unos 2.000 combatientes ucranianos debajo de la planta de acero de la era sovi√©tica. Es la √ļnica parte de la ciudad no ocupada por los rusos.

___________________________________

KIEV, Ucrania ‚ÄĒ El ej√©rcito ucraniano dice que ha frenado la ofensiva rusa en el este del pa√≠s y que le ha asestado duras p√©rdidas humanas y materiales a los invasores.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó vía Facebook que las tropas rusas están tratando de avanzar por las regiones de Sloboda, Donetsk y Tauride, pero que han sido frenadas por combatientes ucranianos que pelean de aldea en aldea.

Aparte de eso, funcionarios de la inteligencia ucraniana acusaron a las fuerzas rusas de destruir infraestructura médica, de robarse equipos y de negarle atención médica a la población de varias ciudades y aldeas.

En un mensaje colocado el domingo en Facebook, el Ministerio de Defensa de Ucrania denunció que tropas rusas se llevaron respiradores y otros equipos donados desde el 2014 al hospital de Starobilsk en Luhansk, una región del este de Ucrania.

Denunció que las tropas rusas le negaron atención médica a pacientes de tuberculosis en Járkiv y Volchansk, y que los equipos fueron usados para darle atención médica a soldados rusos.

No fue posible de inmediato confirmar las denuncias.

También el domingo, funcionarios ucranianos denunciaron que las tropas rusas cortaron las comunicaciones y el acceso a internet en las regiones de Kherson y Zaporiya. La agrupación Netblocks en Londres, que monitorea el acceso a internet, dijo que a partir del sábado a la noche la región Kherson perdió un 75% de su conexión.

___________________________________

KIEV, Ucrania ‚ÄĒ El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirm√≥ que ha comenzado la evacuaci√≥n de civiles atrapados en una planta sider√ļrgica en la asediada ciudad de Mari√ļpol.

En las redes sociales el domingo, Zelenskyy indic√≥ que unas 100 personas han abandonado la planta sider√ļrgica Azovstal y se dirigen hacia territorio ucraniano.

A√Īadi√≥ que hay planes de llevar a los evacuados en Zaporiya, a donde est√°n siendo llevados los habitantes que huyen de Mari√ļpol. Zaporiya est√° ubicada a unos 230 kil√≥metros (140 millas) de Mari√ļpol.

Se cree que hay unas 100.000 personas atrapadas en la cercada Mari√ļpol sin comida, agua o medicinas suficientes. Entre ellas habr√≠an unos 1.000 civiles atrapados con unos 2.000 combatientes ucranianos debajo de la planta de acero de la era sovi√©tica. Es la √ļnica parte de la ciudad no ocupada por los rusos.

___________________________________

DUSSELDORF, Alemania‚ÄĒ El canciller alem√°n Olaf Scholz prometi√≥ el domingo m√°s ayuda a Ucrania con dinero y armas, afirmando que una estrategia pacifista en esa crisis es algo ‚Äúdesactualizado‚ÄĚ.

Speaking at a May Day rally in Dusseldorf, Scholz said:

‚ÄúYo respeto todo el pacifismo, respeto todas las actitudes, pero a un ciudadano ucraniano le parecer√° c√≠nico que otros le digan que se defienda de la agresi√≥n de Putin sin armas‚ÄĚ, declar√≥

Scholz en una concentración con motivo del Primero de Mayo.

Advirti√≥ que la guerra podr√≠a trastocar las cadenas de suministros de alimentos en el mundo y que ello podr√≠a ocasionar ‚Äúuna crisis de hambre en todo el mundo‚ÄĚ.

Los aumentos de precios de los alimentos y la interrupci√≥n de los suministros provenientes de Rusia y Ucrania amenazan con causar escasez de alimentos en el Medio Oriente, en √Āfrica y partes de Asia.

___________________________________

ZAPORIYA, Ucrania - Naciones Unidas confirm√≥ el domingo que ha comenzado un operativo para evacuar a civiles atrapados en una planta sider√ļrgica en la ciudad ucraniana de Mari√ļpol.

Un vocero del servicio humanitario de la ONU, Saviano Abreu, dijo a The Associated Press que la gestión para sacar a la gente atrapada en la planta Azovstal se está realizando con el Comité Internacional de la Cruz Roja y en coordinación con funcionarios rusos y ucranianos.

Calific√≥ la situaci√≥n de ‚Äúsumamente compleja‚ÄĚ y declin√≥ dar m√°s detalles.

Unos 1.000 civiles al parecer est√°n atrincherados en con unos 2.000 combatientes ucranianos en la planta sider√ļrgica, que data de la era sovi√©tica y que es la √ļnica parte de Mari√ļpol que no ha ca√≠do en manos rusas.

___________________________________

BERL√ćN ‚ÄĒ El canciller alem√°n Olaf Scholz rechaz√≥ cr√≠ticas de que no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania de defenderse de la invasi√≥n rusa.

A pesar de que Alemania puso fin a su política de no enviar armas a países en guerra, Scholz ha sido acusado a nivel nacional e internacional de vacilar a la hora de ayudar a Ucrania.

En una entrevista publicadas el domingo por el diario Bild, el líder socialdemócrata defendió la estrategia de su gobierno.

‚ÄúTomo mis decisiones r√°pidamente y tras consultas con nuestros socios‚ÄĚ, dijo Scholz. ‚ÄúSoy renuente a actuar demasiado r√°pido y dejar que Alemania lo haga todo sola‚ÄĚ.

Alemania rompió con su tradición y envió armas antitanque, misiles antiaéreos y otros equipos militares a Ucrania. También ha accedido a enviar baterías antiaéreas tipo Gepard, pero Scholz está bajo una creciente presión para enviar otras armas pesadas tanques y vehículos blindados.

Scholz, quien reemplaz√≥ a Angela Merkel como canciller a fines del a√Īo pasado, asegur√≥ que no le molestan las cr√≠ticas de la oposici√≥n de que es demasiado titubeante.

‚ÄúParte de una democracia es ser criticado por la oposici√≥n‚ÄĚ, declar√≥.

___

LONDRES - ‚ÄúCibersoldados‚ÄĚ rusos han lanzado una nueva ofensiva contra mandatarios extranjeros con una campa√Īa de desinformaci√≥n a gran escala en plataformas de medios sociales que intenta legitimar la invasi√≥n de Ucrania, seg√ļn investigaci√≥n financiada por Gran Breta√Īa.

Agentes pagados que trabajan desde una f√°brica en San Petersburgo utilizan la red de mensajer√≠a Telegram para reclutar y coordinar a partidarios, que despu√©s inundan cuentas en medios sociales de personas cr√≠ticas con el Kremlin con comentarios en apoyo del presidente, Vladimir Putin, y la guerra en Ucrania, seg√ļn indic√≥ el domingo la Oficina brit√°nica de Exteriores.

La llamada fábrica de trolls ha desarrollado nuevas técnicas para evitar ser detectados por plataformas de medios sociales, publicar comentarios y amplificar el contenido a favor del Kremlin creado por usuarios legítimos en lugar de crear el suyo propio, indicó la Oficina de Exteriores. Se han encontrado rastros de su actividad en ocho plataformas de medios sociales, incluido Telegram, Twitter, Facebook y TikTok.

La operaci√≥n ha atacado a pol√≠ticos y audiencias m√°s amplias en varios pa√≠ses, como Gran Breta√Īa, Sud√°frica e India, indic√≥ la Oficina de Exteriores. Se cree que tiene lazos con Yevgeniy Prigozhin, que ha sido sancionado tanto por Estados Unidos como por Gran Breta√Īa para financiar las operaciones en internet del Kremlin.

‚ÄúNo podemos permitir que el Kremlin y sus turbias granjas de trolls invadan nuestros espacios en internet con sus mentiras sobre la guerra ilegal de Putin‚ÄĚ, dijo la secretaria de Exteriores, Liz Truss, en el comunicado. ‚ÄúEl gobierno brit√°nico ha alertado a sus socios internacionales y continuar√° trabajando de cerca con aliados y plataformas de medios para socavar operaciones de informaci√≥n rusas‚ÄĚ.

___

LE√ďPOLIS, Ucrania - Im√°genes por sat√©lite analizadas por The Associated Press muestran da√Īos en dep√≥sitos de crudo en Rusia, justo al otro lado de la frontera ucraniana, despu√©s de supuestos ataques ucranianos.

Las fotos del s√°bado muestran da√Īos en dos lugares en Bryansk. Las detonaciones da√Īaron varios tanques y dejaron el terreno circundante calcinado.

Las explosiones ocurrieron el lunes. Una de ellas golpe√≥ un dep√≥sito propiedad de Transneft-Druzhba, filial de la compa√Ī√≠a petrolera estatal Trasneft que opera el oleoducto Druzhba (Amistad) con destino a Occidente, que lleva crudo a Europa.

La segunda instalación está a una escasa distancia.

Bryansk se encuentra unos 100 kilómetros (60 millas) al note de la frontera con Ucrania.

___

KIEV, Ucrania - La presidenta de la C√°mara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha reunido con el presidente de Ucrania.

Imágenes publicadas el domingo por la oficina del presidente, Volodymyr Zelenskyy, mostraban a Pelosi en Kiev con una delegación del Congreso. En la comitiva de Pelosi estaban los representantes Jason Crow, Jim McGovern y Adam Schiff.

‚ÄúSon todos bienvenidos‚ÄĚ, dijo Zelenskyy a la delegaci√≥n.

‚ÄúCreemos que le visitamos para darle las gracias por su lucha por la libertad‚ÄĚ, dijo m√°s tarde Pelosi. ‚ÄúEstamos en una frontera de la libertad y su lucha es una lucha por todos. Nuestro compromiso es estar ah√≠ para ustedes hasta que termine la pelea‚ÄĚ.

La visita no se había anunciado con anterioridad.

___

LE√ďPOLIS, Ucrania - El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dice que los diplom√°ticos estadounidenses preparan un regreso a Ucrania lo antes posible.

Blinken hizo ese comentario en una conversaci√≥n con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. El canciller estadounidense dijo que su pa√≠s ‚Äúplanea regresar a Kiev lo antes posible‚ÄĚ, seg√ļn un comunicado publicado durante la noche.

Los diplom√°ticos han hecho ‚Äúvisitas iniciales‚ÄĚ a Le√≥polis para preparar el terreno, se√Īal√≥.

Estados Unidos evacuó su embajada en Kiev en febrero justo antes de que Rusia emprendiera su guerra en el país.

Los diplomáticos estadounidenses cruzaban cada día desde la frontera polaca para trabajar en Leópolis, una ciudad occidental ucraniana unos 470 kilómetros (290 millas) de distancia, antes de que se interrumpiera esa práctica.

Leópolis se ha librado en gran parte del conflicto, aunque hace varios días un ataque de misil golpeó una instalación ferroviaria cerca de la ciudad.

Estados Unidos es uno de los principales aliados de Ucrania en la guerra y ha proporcionado miles de millones de dólares en ayuda y armamento.

___

LE√ďPOLIS, Ucrania - El ej√©rcito brit√°nico dice que el rublo ruso se utilizar√° como moneda en una ciudad ucraniana que Mosc√ļ tom√≥ al principio de la guerra.

La ciudad de Jers√≥n comenzar√° una transici√≥n de cuatro meses desde el grivna ucraniana al rublo a partir del domingo, seg√ļn el ej√©rcito brit√°nico. El proceso ‚Äúindica la intenci√≥n rusa de ejercer influencia pol√≠tica y econ√≥mica en Jers√≥n en el largo plazo‚ÄĚ.

"Un control duradero sobre Jersón y sus lazos de transporte aumentará la capacidad de Rusia de mantener su avance hacia el norte y el oeste y mejorar la seguridad del control de Rusia sobre Crimea.

Jersón está unos 450 kilómetros (280 millas) al sureste de la capital ucraniana, Kiev. Rusia tomó la ciudad, que está justo enfrente de la Península de Crimea, a principios de marzo.