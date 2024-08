Zelenskyy visita zona fronteriza por 1ra vez desde incursión ucraniana en la región rusa de Kursk

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Voldymyr Zelenskyy, visitó el jueves la región nororiental de Sumy en su primera visita a la zona fronteriza desde la incursión de las tropas de Kiev en territorio ruso hace más de dos semanas.

Tras una reunión con el comandante del ejército ucraniano, Zelenskyy dijo que sus fuerzas han tomado otro asentamiento en la provincia rusa de Kursk y capturaron a más prisioneros de guerra que espera poder intercambiar por ucranianos capturados. Se refirió a ellos como el “fondo de intercambio” de Ucrania.

“Otro asentamiento en la región de Kursk está ahora bajo control ucraniano y hemos repuesto el fondo de intercambio", escribió Zelenskyy en la red social X tras escuchar el parte del comandante militar, el coronel general Oleksandr Syrskyi.

Pero los avances coinciden con la pérdida de terreno en Donetsk, una provincia del este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el jueves que su ejército tomó la localidad de Mezhove.

La incursión ucraniana en el país vecino es el primer ataque en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, y se produce mientras ambos bandos emplean aviones no tripulados para atacar lejos de las líneas enemigas.

Un ataque ucraniano con drones provocó el jueves un incendio en una instalación militar en el sur de Rusia, mientras Kiev continúa con su ofensiva sobre Kursk y ataca infraestructura clave como puentes.

Una “instalación del Ministerio de Defensa” ardía tras ser atacada con drones en la zona de Marinovka, explicó el gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, en Telegram. El mandatario no ofreció más detalles sobre los daños.

Durante la noche, Ucrania atacó Rusia con 28 aviones no tripulados, de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Kremlin. Trece de ellos fueron derribados sobre Volgogrado, otros siete en la región de Rostov, cuatro en Belgorod, dos en la provincia de Voronezh y uno en Bryansk y Kursk, agregó.

Canales rusos de Telegram indicaron que los drones intentaron alcanzar una base aérea militar cerca de Marinovka, en la localidad de Oktyabrsky. Los videos compartidos en canales de redes sociales rusas mostraban una explosión en el cielo nocturno, supuestamente cerca de las instalaciones. Marinovka está a unos 300 kilómetros (185 millas) al este de la frontera ucraniana y a casi la misma distancia de Kazajistán, al oeste.

Ucrania se atribuyó la autoría del atentado.

El Servicio de Seguridad de Ucrania y las Fuerzas de Operaciones Especiales llevaron a cabo el ataque con drones el miércoles en la noche en el aeródromo de Marinovka en Rusia, dijo un funcionario de las fuerzas de seguridad a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público.

El ataque se produjo mientras la ofensiva terrestre sobre Kursk sacude al Kremlin. En el audaz operativo podrían participar hasta 10.000 soldados, respaldados por blindados y artillería, según analistas militares.

El canal de Telegram Baza, próximo a las fuerzas de seguridad rusas, indicó que uno de los drones fue derribado a varios kilómetros (millas) del aeródromo cerca de Marinovka y que los restos de otros cayeron sobre un tráiler cerca de las instalaciones e hicieron que se incendiara.

Datos de los satélites contra incendios de la NASA, que monitorizan la Tierra en busca de incendios forestales, mostraron fuegos en las inmediaciones de la plataforma de la base, donde antes se habían visto aviones de combate estacionados.

En la región rusa de Rostov había otro incendio activo el jueves, donde los bomberos trataban por quinto día consecutivo de sofocar un fuego en un depósito de petróleo de la localidad de Proletarsk causado por drones ucranianos el domingo.

Las televisoras estatales rusas han evitado en gran medida cubrir el ataque. Sacerdotes ortodoxos rusos visitaron Proletarsk para rezar por los bomberos heridos.

Canales independientes rusos de Telegram apuntaron a otra potente explosión que se escuchó el miércoles en la noche y compartieron videos de una bola de fuego en la oscuridad. La agencia noticiosa estatal Tass reportó que 47 personas resultaron heridas al intentar sofocar las llamas, pero los bomberos lograron detener el fuego en seis tanques de combustible.

Imágenes satelitales tomadas por Planet Labs PBC y analizadas el jueves por The Associated Press, mostraron que el incendio en el depósito de petróleo seguía activo el miércoles. Los tanques de almacenamiento de las instalaciones parecían envueltos en llamas. En las fotografías podían verse llamas, con una densa nube de humo que se extendía hacia el oeste sobre la ciudad de Proletarsk.

El gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, indicó que las autoridades comenzaron a habilitar refugios de concreto en paradas de autobús y en otros lugares de la ciudad el jueves para protegerlos de los bombardeos.

En Zheleznogorsk y Kurchatov, donde está la central nuclear de la región, se tomaron medidas similares, añadió.

___

Los periodistas de The Associated Press Emma Burrows en Londres y Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyeron a este despacho.

AP