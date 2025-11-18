Zelenskyy visitará Turquía en un nuevo intento por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que viajará a Turquía esta semana en un intento por reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia, que comenzó hace casi cuatro años.

Turquía fue el escenario de unas conversaciones de bajo nivel entre Kiev y Moscú a principios de año, aunque el único progreso significativo en Estambul fue el intercambio de prisioneros de guerra. Los esfuerzos internacionales de paz liderados por Estados Unidos tampoco han logrado avances relevantes.

Zelenskyy dijo que estará en Turquía el miércoles, un día después de visitar España, donde esperaba obtener nuevos compromisos de apoyo el martes.

"Nos estamos preparando para reactivar las negociaciones y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios", indicó Zelenskyy en redes sociales, sin ofrecer más detalles. "Hacer todo lo posible para acercar el fin de la guerra es la máxima prioridad de Ucrania".

El mandatario dijo el jueves que se reuniría con altos funcionarios del gobierno, así como con los líderes del Parlamento y con su partido, Servidor del Pueblo.

Durante su estancia en Madrid, Zelenskyy se reunirá el martes con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, y visitará el Congreso de los Diputados.

El presidente ucraniano comenzó su ajetreada semana el lunes en París, donde firmó una carta de intenciones para la compra de hasta 100 aviones de combate Rafale franceses, además de drones y sistemas tierra-aire.

En el campo de batalla, Ucrania lanzó un ataque aéreo sorpresa contra la infraestructura energética en partes ocupadas por las fuerzas de Moscú de su región oriental de Donetsk.

El jefe designado por Rusia para la región parcialmente ocupada, Denis Pushilin, reportó el martes por la mañana un ataque de Kiev “sin precedentes” que dañó dos centrales térmicas en la provincia y dejó muchas zonas sin electricidad. En la víspera, Pushilin dijo que drones ucranianos habían atacado la infraestructura energética en la región y unos 500.000 clientes quedaron sin suministro. Las áreas ocupadas también ha sufrido escasez de agua.

Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar en gran desventaja numérica, están luchando con ahínco para evitar que el ejército del Kremlin capture más partes de Donetsk.

Por otra parte, en la región de Járkiv, en el noreste de Ucrania, una joven de 17 años murió y otras 10 personas resultaron heridas en un ataque con misiles sobre la ciudad de Berestyn, a unos 110 kilómetros (70 millas) de la frontera con Rusia, explicó el jefe regional, Oleh Syniehubov.

Aviones rusos no tripulados provocaron múltiples incendios en la ciudad central ucraniana de Dnipro el lunes por la noche y dos personas sufrieron lesiones, de acuerdo con Vladyslav Haivanenko, jefe de la administración militar regional. Los drones causaron daños en seis edificios residenciales además de en las oficinas locales de la cadena pública Suspilne, aunque la compañía aclaró que el inmueble estaba vacío en ese momento.

El operador ferroviario de Ucrania, Ukrzaliznytsia, señaló que el ataque a Dnipro causó daños en vagones de tren y en otra infraestructura.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó cuatro misiles balísticos Iskander-M, además de 114 drones de ataque y señuelo contra el país durante la noche.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el martes que sus defensas aéreas derribaron 31 aviones no tripulados ucranianos sobre varias regiones rusas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.