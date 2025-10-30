Zelestra cierra financiación por US$51,6 millones para un proyecto solar de 81 MW en EE.UU.

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Zelestra ha cerrado una financiación mediante crédito fiscal de unos US$60 millones (unos 51,6 millones de euros) con Stonehenge Capital para un proyecto solar de 81 megavatios (MWdc) en Estados Unidos, informó la compañía.

En concreto, el proyecto, denominado Jasper County Solar y ubicado en el condado de Jasper (Indiana), cuenta con un acuerdo de compra de atributos medioambientales a largo plazo (EAPA, por sus siglas en inglés) con Meta, uno de los seis que ambas compañías tienen en total en Estados Unidos.

El proyecto estará plenamente operativo durante el cuarto trimestre de 2025.

Este se produce tras el anuncio realizado el pasado mes de abril, cuando el grupo de renovables cerró una financiación por US$113 millones (unos 97,3 millones de euros) para el proyecto con el Banco Santander.

La directora financiera de la compañía en Estados Unidos, Sybil Milo Cioffi, se mostró "encantada" de asociarse con Stonehenge Capital, "uno de los principales proveedores de crédito fiscal de Estados Unidos, lo que demuestra la gran confianza que la comunidad financiera tiene en Zelestra".

"Es acuerdo supone otro hito importante en nuestro compromiso de llevar a cabo proyectos que respondan a las necesidades de nuestros clientes. Esperamos celebrar la finalización de Jasper a finales de este año y avanzar con nuestra cartera de un gigavatio (GW) totalmente contratados, que se encuentran ya en fase de construcción y se espera que estén operativos en los próximos dos años", dijo.