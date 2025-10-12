Zidane quiere entrenar a la selección francesa "en el futuro"

La leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane insistió este domingo en que tiene ganas de entrenar a su selección "en el futuro", aunque subrayó que no tiene ninguna certeza al respecto.

"Estoy seguro de que volveré a entrenar", declaró Zidane en Roma durante el Festival del Deporte, organizado por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"En el futuro, y no estoy diciendo que vaya a suceder ahora, lo que quiero algún día es entrenar a la selección nacional (francesa). Ya veremos", añadió el campeón del mundo en 1998 y campeón de Europa en 2000 (108 apariciones, 31 goles).

Zidane, de 53 años, es el gran favorito para suceder a Didier Deschamps, quien dejará su puesto como seleccionador del equipo de Francia, que ocupa desde mediados de 2012, después del Mundial 2026, si los Bleus se clasifican.

Zidane puso su carrera de entrenador en pausa tras su salida del Real Madrid, donde fue entrenador de 2016 a 2018 y de 2019 a 2021, con quien ganó dos títulos de campeón de España (2017, 2020) y tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018).

Para ser un buen entrenador, explicó Zidane, "lo más importante es tener la pasión por el fútbol y tener las ganas de transmitir algo a tus jugadores, lo que llevas dentro de ti, en lo más profundo de ti".

"Un entrenador tiene un papel importante en los éxitos de su equipo, es el 80%. Transmite su energía, su deseo de hacer las cosas bien", continuó el antiguo jugador de Cannes (1988-92), Burdeos (1992-96), Juventus (1996-2001) y Real Madrid (2001-06).

