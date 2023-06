Zidane: "Es lógico pensar en ser seleccionador francés, pero no es el momento"

El entrenador francés Zinedine Zidane calificó de "lógico" pensar en ser seleccionador de su país, pero consideró que "no es el momento", aunque confesó que se siente "renovado" después de estar dos años alejado de los banquillos desde su marcha en mayo de 2021 del banquillo del Real Madrid.

"He dicho muchas veces que cuando has estado en la selección francesa como jugador, luego te conviertes en entrenador, es lógico pensar en ello. Pero no es el momento", argumentó en una entrevista a la revista GQ que recoge Europa Press.

Desde que dejó al Real Madrid, Zidane ha pasado más tiempo con su familia y amigos. "Cuando volvía a casa, mi cabeza siempre estaba de regreso en el trabajo. En este empleo, todo viene de todas partes. Toda la información te cae encima y tienes la responsabilidad de tomar todas las decisiones. Realmente absorbe tu energía", dijo.

Zidane indicó que ama lo que hace y se declaró "capaz de trabajar mucho". "Pero de vez en cuando, y ya lo he hecho dos veces, necesito tomar un descanso. Ahora, simplemente, disfruto de la vida. Todo esto sólo es posible si das un paso atrás. Mi vida siempre va a gran velocidad, pero ahora me siento renovado", afirmó.

Mientras que cuando era jugador solo estaba "enfocado" en us rendimiento, como técnico termina las temporadas "incluso más cansado", por lo que no tienen nada que ver ambas. "El entrenador, por otro lado, está a cargo de 23 chicos y nunca se detiene", declaró.

Sobre su faceta de padre, el francés usa el fútbol como hilo de conexión con sus cuatro hijos -Enzo, Luca, Theo y Elyaz-, ya que en ese tema, le "escuchan", aunque es diferente a cuando era jugador. "Cuando aún estaba en activo, Enzo y Luca querían jugar todo el tiempo. Yo entrenaba mucho y en casa prefería descansar, pero ellos no me dejaban", recordó.

