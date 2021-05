Zidane: "Vamos a darlo todo hasta el último minuto de la Liga"

El entrenador del Real Madrid, Zin√©dine Zidane, se mostr√≥ "contento" con la victoria ante el Granada (1-4) en la jornada 36 de Liga y asegur√≥ que dar√°n "todo hasta el √ļltimo minuto" del campeonato a la espera de que el Atl√©tico de Madrid pinche en uno de los dos partidos que restan para el final.

"Nosotros vamos a seguir porque faltan dos partidos y...vamos a darlo todo hasta el √ļltimo minuto de la Liga. Luego ya veremos lo que pasa (con el Atl√©tico)", indic√≥ Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Nuevo Los C√°rmenes.

"Me ha gustado todo de mi equipo, no s√≥lo los goles. Creo que jugamos bien defensivamente y tambi√©n entramos bien al partido. Fue muy completo", dijo Zidane. "Con el 1-2 no hemos bajado la intensidad y marcamos enseguida y eso demuestra el car√°cter de este equipo. Adem√°s, es verdad que Courtois tambi√©n ha hecho dos o tres paradas importantes, como siempre √ļltimamente", indic√≥.

"En general, nuestra victoria ha sido muy buena ante un buen rival y en un campo complicado", a√Īadi√≥ 'Zizou', que no quiso valorar las jugadas pol√©micas en ambas √°reas. "Est√° ah√≠ el √°rbitro, yo no soy √°rbitro, pita √©l, lo intenta hacer de la mejor manera y ya est√°. Luego pasan cosas en el campo, hay golpes, pero bueno... esto ya no lo vamos a cambiar".

En relación a los canteranos Marvin y Miguel Gutiérrez, el técnico blanco no fue especialmente elocuente con ellos. "Hicieron bien partido, me alegro por ellos y por todos, hemos acabado mereciendo la victoria", dijo Zidane, que confirmó la leve lesión de Marvin, motivo por el que fue cambiado al descanso.

Por √ļltimo, el preparador franc√©s rechaz√≥ que haya motivos extradeportivos para haber desconvocado este jueves a Marcelo. "Estaba molesto, ten√≠a molestias y no quer√≠amos arriesgar (...) No es cierto que haya otras cosas. No ha venido por la molestia, nada m√°s", finaliz√≥.

Europa Press