Zimbabue aumentará "royalty" a productores de oro para aprovechar los recientes precios récord

Por Chris Takudzwa Muronzi

HARARE, 27 nov (Reuters) - Zimbabue aumentará las regalías a los productores de oro para aprovechar los recientes precios récord del lingote, según se desprende de un discurso sobre el presupuesto nacional para 2026 publicado el jueves.

Como parte de una serie de medidas destinadas a aumentar los ingresos del Estado y apoyar a la industria local, los mineros de oro pagarán un canon del 10% si los precios superan los US$2.501 por onza, según el documento.

El lingote ha caído un 5% desde que alcanzó un máximo histórico de US$4.381,21 el 20 de octubre, pero en general ha cotizado por encima de los US$4.000 la onza.

"Con el fin de garantizar que el sector minero aporta una parte equitativa de los ingresos al Fisco durante los periodos de auge de los precios de las materias primas, así como de eliminar el arbitraje entre categorías de mineros, propongo armonizar y revisar la estructura de cánones para todos los productores de oro", se citaba en el discurso al ministro de Finanzas, Mthuli Ncube.

Zimbabue depende en gran medida de las exportaciones de oro y tabaco para obtener divisas.

Sus mayores productores de oro son Kuvimba Mining House, Padenga, Caledonia Mining Corporation y Rio Zim. (Reporte de Chris Takudzwa Muronzi; Editado en español por Natalia Ramos)